Aislan crucero con 609 pasajeros en Brasil por una sospecha de coronavirus

Las autoridades sanitarias de la ciudad brasileña de Recife aislaron este viernes un crucero de bandera bahameña con 609 personas a bordo, luego de que uno de sus pasajeros presentara síntomas de coronavirus y fuera considerado como un caso sospechoso, informaron fuentes oficiales.



El hombre de 78 años y nacionalidad canadiense, como la mayoría de los pasajeros, llegó a desembarcar en la tarde del jueves en el puerto de Recife pero sintió molestias de salud y solicitó atención médica.



Como los médicos concluyeron que tenía los síntomas del coronavirus optaron por aislarlo en un hospital y reportaron el caso a las autoridades.



André Longo, secretario de Salud de Pernambuco, estado del nordeste de Brasil del que Recife es capital, confirmó que el anciano está bajo observación médica en una clínica privada y que esperan los resultados de laboratorio para determinar si contrajo o no el coronavirus.



De acuerdo con la secretaría regional de Salud, los pasajeros, algunos de los cuales habían desembarcado el jueves y realizado paseos por esta ciudad, fueron orientados a regresar al navío y a permanecer provisionalmente en sus camarotes como medida de precaución.



La administración del Puerto de Recife aisló provisionalmente el muelle en que está atracado el navío y prohibió que la basura de la embarcación sea desembarcada.



El crucero había zarpado el miércoles de la también ciudad brasileña de Salvador con 318 pasajeros y 291 tripulantes a bordo.



Según la programación de la empresa que opera el navío turístico, el crucero debe zarpar en la noche de este viernes de Recife, pero las autoridades de Pernambuco avisaron que no autorizarán la salida hasta que no se descarte la sospecha de coronavirus.



Mientras que el estado de Pernambuco tiene dos casos confirmados de coronavirus, Bahía, estado del que Salvador es capital, ha registrado tres casos.



En Brasil se han confirmado unos 140 casos de la enfermedad y se investigan unos mil pacientes con sospechas de haber contraído el virus, pero hasta ahora no se ha registrado ninguna muerte.



La industria de los cruceros turísticos es una de las más afectadas por la crisis mundial generada por la enfermedad COVID-19, declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ante la recomendación oficial de que se evite este tipo de viajes.



Otros cruceros han sido aislados provisionalmente en diferentes puertos del mundo por sospechas de casos de la enfermedad, en algunos de los cuales se han confirmado.