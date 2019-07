Alarma en Colombia por niño de 7 años presuntamente abusado por seis menores

Una alarma se generó este miércoles en Colombia por el caso de un niño de siete años cuya familia denunció que fue presuntamente abusado sexualmente por seis menores de edad en Medellín.



La mamá de la víctima dijo a periodistas que seis niños, con edades entre los siete y los 15 años, abusaron de su hijo en una cancha de fútbol de un barrio de esa ciudad.



"El requisito era que para jugar fútbol tenía que hacerle sexo oral a los seis menores. El niño mío es indefenso, es súper humilde, no hay explicación", dijo la mujer.



Según la mamá, los presuntos agresores "no quedaron contentos con eso y los de 11 y 12 años lo violaron".



Una vez se conoció el caso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) inició un proceso de restitución de derechos de la víctima.



"Son inimputables todos los niñitos que participaron de esta acción. Son menores, entonces no entran al sistema de responsabilidad penal para adolescentes", explicó Selma Roldán, directora del ICBF en el departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín.



A pesar de lo anterior, la entidad comenzó un proceso administrativo para que los niños aparentemente implicados en el caso entiendan la falta en la que incurrieron.



Según las autoridades, la víctima permanece bajo observación médica y orientación psicológica en un hospital de Medellín.



La mamá del menor denunció también que ha sido amenazada por los padres de los niños que al parecer participaron en el abuso.



El pasado 23 de mayo el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que en el primer trimestre del año 8.230 menores de edad fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual en Colombia.



La alarmante cifra representa un incremento del 15 % si se compara con la del mismo periodo del año anterior, cuando se instauraron 7.165 denuncias.



En el informe se explicó que las mujeres menores de 18 años son el 86 % de los casos denunciados este año.