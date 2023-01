Alemania no analiza entregar de tanques Leopard a Ucrania

BERLÍN (EFE).- La ministra alemana de Defensa, Christine Lambrecht, afirmó hoy que actualmente no está a debate el suministro de carros de combate Leopard 2 por parte de Alemania a Ucrania, aunque en términos generales señaló que el enfoque correcto consiste en "no excluir nada".



En una comparecencia ante la prensa durante una visita en Marienberg a los soldados alemanes de la Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad (VJTF) de la OTAN, la ministra declaró que "no hay ninguna decisión en el gobierno respecto a entregar carros de combate".

"Esta decisión no se ha tomado, y por eso esta cuestión tampoco se plantea más allá. En cuanto se toman decisiones, siempre hemos procedido a aplicarlas con mucha celeridad", afirmó.

Recordó que Alemania se comprometió con Ucrania a proporcionar 40 tanques de combate de infantería Marder en el primer trimestre y a garantizar la instrucción en su uso y que, "por lo tanto, no habrá retrasos, sino que el compromiso se cumplirá tal y como se acordó".

"Todas las decisiones adicionales se toman dentro del gobierno y hasta que no se toman decisiones, no hay necesidad de tomar medidas adicionales", respondió al ser preguntada si no es conveniente estudiar ya las posibles unidades de blindados Leopoard 2 disponibles.

Señaló que Alemania precisamente con el próximo suministro de los Marder se adapta a este cambio de situación en Ucrania, al tiempo que subrayó que "ese es el enfoque correcto, no excluir nada" y hacerlo en coordinación con los socios internacionales.

"Y este es el procedimiento que seguiremos también en el futuro: nos adaptaremos siempre a los cambios de la situación, pero sin ir por libre", agregó.

Por otra parte, afirmó que por el momento "no hay solicitudes de Polonia ni de ninguna otra nación" para la entrega de carros de combate Leopard 2 a Ucrania.

El presidente polaco, Andrzej Duda, había asegurado ayer en una reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que su país está dispuesto a entregar a Ucrania una compañía de tanques Leopard "como parte del establecimiento de una coalición internacional".

En tanto, el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, se mostró abierto en principio al plan de Polonia en lo que respecta a los Leopard al afirmar que Alemania "no debe interponerse cuando otros países toman decisiones para apoyar a Ucrania".

Además, eso debería ser así "independientemente de las decisiones que tome Alemania", agregó.