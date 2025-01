The Trevor Project alerta sobre riesgos en juventudes LGBT+

Este lunes 20 de enero, durante la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos por segunda ocasión, se registró un aumento de 33% en las solicitudes de servicios de atención de crisis para juventudes LGBT+.

De acuerdo con datos de The Trevor Project, este incremento? esta? precedido por el aumento récord en 700% de la solicitudes de servicios de crisis, un día después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024.

Cabe señalar que en su discurso, Donald Trump indicó que su gobierno únicamente reconocerá al género masculino y femenino, dejando a las personas trans y no binarias en la exclusión.

Jaymes Black, CEO de The Trevor Project, declaró que, sin importar posturas en torno a la administración actual o creencias políticas, las vidas de las juventudes LGBT+ están en riesgo y se debe de tomar acción inmediata para apoyarlas.

"La prevención del suicidio trasciende a la política. Estamos haciendo sonar la alerta para legisladores, líderes comunitarios y personas adultas que se preocupan por la salud y la supervivencia de las juventudes en sus comunidades: deben cesar el ataque político a las juventudes LGBT+, en particular a las juventudes transgénero y no binaries", comentó.

Insto? a las autoridades y medios de comunicación a reconocer el impacto que la retórica puede tener en la salud y seguridad de las juventudes estadounidenses.

Según datos de la "2024 U.S. National Survey on the Mental Health Health of LGBTQ`Youth People", 90% de juventudes LGBTQ+ dijeron que su bienestar se vio afectado negativamente debido a recientes políticas anti LGBT+.

El 45% de juventudes transgénero y no binarias reportaron que ellas y sus familias han considerado mudarse a un estado diferente por políticas y leyes contra poblaciones de la diversidad sexual.