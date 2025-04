Desnutrición Infantil en Campamento de Migrantes en Samos

ATENAS (AP) — Una organización médica caritativa que trabaja en Grecia afirma haber diagnosticado malnutrición a seis niños pequeños que viven en un centro para migrantes en la isla de Samos, en el Egeo oriental. Es la primera vez que sus médicos realizan un diagnóstico de este tipo desde la apertura del centro en 2021.

La sección griega de Médicos Sin Fronteras, también conocida por su acrónimo en francés MSF, dijo el lunes que su personal había diagnosticado a los niños, que tienen entre 6 meses y 6 años, con desnutrición aguda moderada a severa y que necesitan intervención médica inmediata.

Christina Psarra, directora general de MSF Grecia, afirmó en un comunicado de prensa: "Los niños constituyen aproximadamente el 25% de la población del campamento, sin embargo, la atención pediátrica sigue siendo insuficiente, no solo dentro del centro sino en toda la isla de Samos".

Los seis niños, que provenían de Afganistán y Siria, llegaron al campamento con sus familias en los últimos dos o tres meses, y no fue posible determinar si ya estaban sufriendo de desnutrición antes de llegar, dijo Psarra a The Associated Press.

Sin embargo, "definitivamente las condiciones en el campamento han hecho las cosas más difíciles y han tenido un efecto agravante", expresó.

Al ser consultado sobre las afirmaciones de MSF, el Ministerio de Migración y Asilo dijo que tendría una respuesta más tarde el lunes.

Psarra comentó que, aunque se proporcionan comidas para los residentes del campamento, la dieta "no es nutritiva para niños de esta edad". La situación se vio agravada por la interrupción hace nueve meses de un estipendio proporcionado a los solicitantes de asilo en Grecia, que les permitía comprar alimentos frescos y otras necesidades básicas, añadió.

Designado oficialmente como "centro cerrado de acceso controlado", el campamento de migrantes de Samos, financiado por la Unión Europea y construido en una ladera a unos 8 kilómetros (5 millas) del puerto principal de la isla, Vathy, se abrió en 2021 para sustituir a un campamento masificado que se había desarrollado en las afueras de la ciudad.

El campamento, que está custodiado por la policía y seguridad privada, tiene una capacidad de 3.664 personas y, hasta el lunes, albergaba a 3.176 personas, según el Ministerio de Migración y Asilo.

Psarra señaló que los niños ya habían soportado arduos viajes para llegar a Samos, y las condiciones dentro del campamento agravaron su situación médica.

Grupos de derechos humanos han reportado condiciones terribles en el campamento en Samos, incluyendo mala sanidad y escasez de agua corriente.

"Son niños que han pasado por viajes dolorosos. Han tenido muchas dificultades para llegar", dijo Psarra sobre los niños desnutridos en Samos. "Las condiciones en el campamento lo empeoran aún más".

Grecia se encuentra en una de las rutas más frecuentadas por quienes huyen de los conflictos y la pobreza en África, Oriente Medio y Asia. Muchos hacen el corto pero peligroso viaje en barco desde la costa turca a islas griegas cercanas como Samos, a menudo en pequeñas balsas inflables no aptas para navegar.

La semana pasada, al menos siete personas, incluidos tres niños, murieron cerca de otra isla griega, Lesbos, después de que la balsa inflable en la que viajaban se hundiera. Otras 23 personas sobrevivieron y fueron llevadas a un campamento de migrantes en Lesbos.