Alerta en EU por nueva onda fría

Jackson, Misisipi.- Cientos de efectivo de la Guardia Nacional en Mississippi y Tennessee se movilizaron el jueves para despejar escombros y asistir a personas varadas en automóviles o atrapadas en casas aún sin electricidad, mientras los estados del sur se apresuraron a recuperarse de una dura tormenta invernal antes de que otra ráfaga de frío llegue este viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que el aire ártico dirigido hacia el sureste hará que las ya frías temperaturas caigan este viernes por la noche debajo del punto de congelación en ciudades como Nashville, donde más de 85,000 hogares y negocios aún no tenían electricidad cinco días después de que una tormenta masiva arrojó nieve y hielo en el este de Estados Unidos.

Al menos 85 personas han muerto en áreas afectadas por el frío extremo desde Texas hasta Nueva Jersey. Casi la mitad de las muertes se reportaron en Tennessee, Mississippi y Luisiana.

Más de 290.000 hogares y negocios en Estados Unidos no tenían electricidad el miércoles, según el sitio de seguimiento Poweroutage. La gran mayoría estaba en Mississippi y Tennessee, con más de 95.000 cada uno.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las autopistas Interestatales 55 y 22 seguían cerradas en el norte de Mississippi mientras las cuadrillas de emergencia con grúas y quitanieves continuaban trabajando el jueves para reabrir las principales autopistas.

El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, señaló que 650 elementos de la Guardia Nacional estaban despejando árboles que aún bloqueaban las carreteras y entregando comidas, mantas y otros suministros por camión y otros por helicóptero. La Guardia Nacional de Tennessee señaló que unos 170 soldados y aviadores estaban ayudando con la recuperación de la tormenta. Además de despejar escombros, los guardias han ayudado a más de 200 personas varadas en vehículos y hogares, y han realizado casi 300 viajes para trabajadores de emergencia y de salud.

En Tennessee, trabajadores sociales colaboraban con la policía y los bomberos para realizar controles de bienestar a residentes de quienes no se había tenido noticias en días.