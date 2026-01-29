logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

CELEBRA SU CUMPLE CON "MIMÍ MOUSE"

Por Maru Bustos PULSO

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Regina Juárez Padilla cumplió dos años y festejó con una celebración, a la que se sumaron sus primos y amiguitos.

Sus papás:  Roberto Juárez y Paola Padilla organizaron la fiesta.

La temática fue de "Mimí Mouse", personaje favoritos de Regina, por lo que la ambientación y los detalles fueron alusivos.

Compartieron con la pequeña una tarde con interesantes atractivos y agradables sorpresas, sus abuelitos Roberto Juárez y Vicky Rangel, Fernando Padilla y Lupita Hernández, así como sus tíos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En el convivio, los grupos de niños más audaces, quienes demostraron que, para pasar una tarde de intensa alegría, ¡nadie como ellos!

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Revisión del T MEC y aranceles definirán al sector automotriz en 2026
Revisión del T MEC y aranceles definirán al sector automotriz en 2026

Revisión del T MEC y aranceles definirán al sector automotriz en 2026

SLP

El Universal

T-MEC y aranceles: Retos y oportunidades para la industria automotriz en México en 2026

¡RADIANTE Y FELIZ!
¡RADIANTE Y FELIZ!

¡RADIANTE Y FELIZ!

SLP

Maru Bustos

RECIBE AFECTO Y SORPRESAS EN SU CUMPLEAÑOS!

¡QUÉ ENTUSIASMO!
¡QUÉ ENTUSIASMO!

¡QUÉ ENTUSIASMO!

SLP

Maru Bustos

FESTEJA EN GRANDE UN AÑO MÁS DE VIDA

Príncipe Andrés se encuentra deprimido tras escándalo con Jeffrey Epstein
Príncipe Andrés se encuentra deprimido tras escándalo con Jeffrey Epstein

Príncipe Andrés se encuentra deprimido tras escándalo con Jeffrey Epstein

SLP

El Universal

Beatriz y Eugenia muestran su apoyo al príncipe Andrés en momentos difíciles para la monarquía británica.