¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Regina Juárez Padilla cumplió dos años y festejó con una celebración, a la que se sumaron sus primos y amiguitos.

Sus papás: Roberto Juárez y Paola Padilla organizaron la fiesta.

La temática fue de "Mimí Mouse", personaje favoritos de Regina, por lo que la ambientación y los detalles fueron alusivos.

Compartieron con la pequeña una tarde con interesantes atractivos y agradables sorpresas, sus abuelitos Roberto Juárez y Vicky Rangel, Fernando Padilla y Lupita Hernández, así como sus tíos.

En el convivio, los grupos de niños más audaces, quienes demostraron que, para pasar una tarde de intensa alegría, ¡nadie como ellos!