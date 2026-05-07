Alerta por auge del turismo en la Antártida

Bruselas, Bélgica.- Impulsado en parte por el temor de que los paisajes helados de la Antártida puedan estar derritiéndose de manera irreversible debido al cambio climático, el turismo al fin del mundo se está disparando. Y los expertos advierten que, con más visitantes, aumenta el riesgo de contaminación, enfermedades y otros daños.

Aunque las cifras de visitantes siguen siendo pequeñas —en parte por los altos costos y el tiempo que puede requerir—, crecen tan rápido que científicos y ambientalistas están dando la voz de alarma.

Un brote mortal del inusual hantavirus a bordo de un barco holandés en un crucero polar de varias semanas ha llamado la atención sobre esta creciente tendencia del turismo.

Sin embargo, bandadas de aves migratorias llevaron la gripe aviar desde Sudamérica a la Antártida en los últimos años, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

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Ese brote llevó a la Asociación Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida y otros a soportar las normas sobre la conducta y la higiene de los turistas para proteger a los visitantes de contaminarse.

Para proteger el frágil ecosistema de especies invasoras, grandes y microscópicas, se indica a los visitantes que se mantengan alejados de los animales y que eviten tocar el suelo con cualquier cosa que no sean sus pies.