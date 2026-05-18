Alerta por ébola moviliza ayuda

Nairobi, Kenia.- La declaración de emergencia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante el nuevo brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC), que ya deja 88 muertos, llevó a los países africanos a reforzar controles sanitarios y cerrar fronteras, como en el caso de Ruanda este domingo.

Según la agencia de salud de la Unión Africana (UA), el virus del Ébola de la cepa Bundibugyo en la provincia congoleña de Ituri comenzó a circular a fines de abril, donde se han reportado hasta 87 fallecimientos más un caso importado en Uganda.

La UA puso en alerta a sus sanitarios a través de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), que han desplegado equipos, laboratorios y personal de respuesta primaria hacia la zona.

Por su parte, la OMS reforzó la asistencia con el envío de 18 toneladas de suministros médicos desde sus centros en Dakar (Senegal) y Nairobi (Kenia), que se trasladarán por vía aérea y continuarán por tierra en un convoy escoltado por la misión de paz de la ONU en la RDC (Monusco) hacia Bunia, capital de Ituri.

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Las provisiones incluyen equipos de protección personal, kits de diagnóstico, recolección de muestras, carpas y camas de hospital.

El epicentro del brote se mantiene en la zona sanitaria de Mongwalu, en Ituri.

Sin vacunas

La variante Bundibugyo carece de herramientas médicas con licencia en el mercado y los CDC de África están diseñando un protocolo científico de urgencia para ensayar una estrategia de "protección cruzada" con la vacuna Ervebo -eficaz contra la cepa Zaire- para determinar si puede generar inmunidad contra el virus.

La directora de operaciones de los CDC de África, Shanelle Hall, afirmó que las pruebas iniciales con este fármaco mostraron cerca de "un 50 % de eficacia".

Las farmacéuticas Oxford y Moderna tienen prototipos específicos para esta cepa, no se han testado en seres humanos.

"Para esta cepa específica no tenemos vacuna ni medicamentos. Lo que significa que dependemos principalmente de las medidas de salud pública", sumó el director general de los CDC de África, Jean Kaseya.