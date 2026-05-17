La Bene San Luis obtuvo la certificación EMCASA (Entornos Más Calificados y Seguros en Atención de la Salud), un reconocimiento que avala el cumplimiento de estándares enfocados en la seguridad del paciente, la calidad en la atención y el bienestar del personal.

Este logro refleja el compromiso del hospital por fortalecer sus procesos, promover una cultura de mejora continua y ofrecer un entorno seguro tanto para pacientes como para colaboradores.

La certificación EMCASA reafirma que en La Bene San Luis se trabaja de manera constante para brindar un servicio eficiente, humano y de calidad, con atención centrada en la persona y en el cuidado integral del entorno hospitalario.

Con este resultado, la institución consolida su compromiso con la excelencia, la seguridad y el bienestar de quienes forman parte de su comunidad. La Bene San Luis, nuestra especialidad eres tú.

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