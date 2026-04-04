Alfombras pasionarias se toman Sutiaba

La fe y la tradición volvieron a tomar las calles del barrio indígena de Sutiaba, en la zona oeste de Nicaragua, donde pobladores elaboraron este Viernes Santo las tradicionales alfombras pasionarias, una manifestación religiosa que combina arte y devoción.

Alrededor de 300 metros de calle fueron cubiertos con vistosas alfombras hechas a base de aserrín teñido, en las que participaron hombres, mujeres y niños, quienes plasmaron escenas de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.