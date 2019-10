Algunas víctimas de trata serían de Vietnam

Do Thanh, Vietnam.- Una familia recibió el último mensaje de texto del celular de su hija, en el que ella decía que no podía respirar y que estaba por morir. Otra familia montó un sitio improvisado en memoria de su hija desparecida, que pagó 10.000 dólares con la esperanza de hacer carrera como estilista de uñas en Gran Bretaña. Un padre desesperado sigue esperando noticias de su hijo, quien frecuentemente llamaba a casa y que no lo ha hecho en la última semana.

Esas son algunas de las decenas de familias que buscan información sobre sus seres queridos tras el descubrimiento, hace unos días, de 39 cadáveres en el tráiler un camión en el sureste de Inglaterra. La investigación del caso todavía está en las primeras fases, pero las autoridades británicas ya lo califican como uno de los casos de tráfico de personas más letales en la historia del país.

Al principio, la policía creía que las víctimas eran chinas, pero después reconoció que todavía desconocía los detalles.

La atención se dirigió el viernes a Vietnam, cuando la familia de una vietnamita de 26 años publicó mensajes de texto que indicaban que se había sofocado en el camión. Los parientes de Pham Tra My le dijeron a la BBC que fueron incapaces de contactar a la joven desde que recibieron el texto la noche del martes.

“Lo siento mucho mamá y papá... Mi travesía en el extranjero no va bien”, escribió. “Mamá, te quiero a ti y a papá mucho. Me muero porque no puedo respirar... Mamá, lo siento mucho”.

El padre de Nguyen Dình Luong, de 20 años, temía que su hijo pudiera estar entre los fallecidos. Dijo a The Associated Press que no había podido comunicarse con él desde la semana pasada, cuando le contó que se uniría a un grupo en París que estaba tratando de llegar a Inglaterra.