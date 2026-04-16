Altas temperaturas podrían batir récords

ATLANTA.- Un patrón meteorológico de larga duración está a punto de lanzar aire caliente como un horno sobre el este de Estados Unidos, y la inusual ola de calor amenaza con pulverizar récords de temperatura máxima el miércoles en grandes ciudades, entre ellas Nueva York, Filadelfia y Washington, DC.

En la capital del país, los meteorólogos preveían una temperatura máxima de 33,9 grados Celsius (93 Fahrenheit) a última hora de la tarde del miércoles y para el jueves.

El calor es inusual para abril, no solo porque está abrasando gran parte del país tan pronto en el año, sino también por su duración. Los meteorólogos señalan que se espera que las temperaturas cercanas a niveles récord se mantengan hasta fin de semana.

El calor potencialmente peligroso llega después de que se encontrarán el miércoles pedazos del techo del Yost Ice Arena —una de las arenas de hockey universitario más antiguas del país— esparcidos por una tormenta en patios cercanos en Ann Arbor, Michigan. Esa arena y una pista de hielo de la ciudad resultaron dañadas por el tiempo severo que azotó Michigan anoche. Tormentas severas a principios de esta semana también azotaron Kansas, Minnesota y Wisconsin.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí