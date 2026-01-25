logo pulso
Mundo

Amenaza Trump a Canadá con 100% de arancel

Por AP

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Amenaza Trump a Canadá con 100% de arancel

WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el sábado con imponer un arancel del 100% a los bienes importados desde Canadá si el vecino del norte seguía adelante con su acuerdo comercial con China.

La amenaza de Trump intensifica una disputa con el primer ministro canadiense Mark Carney, una voz en ascenso en la resistencia de Occidente al nuevo orden mundial de Trump.

Trump afirmó en una publicación en redes sociales que si Carney "piensa que va a convertir a Canadá en un ´Puerto de Descarga´ para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado".

No queda claro cuándo Trump podría imponer el arancel, si bien dijo en la publicación que sucederá "inmediatamente" si Canadá concreta el acuerdo con China, lo cual Carney hizo una semana antes, recibiendo elogios iniciales del presidente.

La Casa Blanca no ofreció detalles adicionales.

Al tiempo que Trump ha librado una guerra comercial durante el último año, Canadá negoció este mes un acuerdo para reducir los aranceles sobre vehículos eléctricos chinos a cambio de menores impuestos de importación sobre productos agrícolas canadienses. Inicialmente, Trump había dicho que ese acuerdo era lo que Carney "debería estar haciendo y es algo bueno que firme un acuerdo comercial".

Dominic LeBlanc, el ministro canadiense responsable del comercio con Estados Unidos, declaró que Canadá y China habían resuelto "varios problemas comerciales importantes" pero que no había una búsqueda 


