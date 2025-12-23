Amenaza Trump a Maduro

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que el líder venezolano, Nicolás Maduro, sería "inteligente" si eligiera dejar el poder y le advirtió que si "se hace el duro" será "la última vez" que lo haga.

Al ser preguntado en una rueda de prensa en su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida) sobre si la estrategia de Estados Unidos es derrocar a Maduro, Trump respondió: "Creo que probablemente sí. No puedo asegurarlo. Eso depende de él. De lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente si lo hiciera. Pero ya lo averiguaremos".

Al ser cuestionado sobre por qué Maduro debería tomarse en serio la amenaza de que Estados Unidos atacaría "pronto" dentro del territorio venezolano, Trump advirtió que habría consecuencias si el mandatario venezolano "se hace el duro".

"Puede hacer lo que quiera. Es lo que él decida hacer. Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo", declaró.

Trump reiteró, sin presentar pruebas, su acusación de que el Gobierno de Maduro está inundando a Estados Unidos de drogas y criminales provenientes de las cárceles venezolanas.

Sus declaraciones se producen en medio del incremento de la tensión con Caracas por la orden de Trump de bloquear la entrada y salida de Venezuela de buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

Trump dijo que Estados Unidos se quedará con los 1.9 millones de barriles de petróleo del buque confiscado el pasado 10 de diciembre.

Por otra parte, el presidente de EU ordenó la construcción de dos nuevos buques de guerra que llevarán su nombre y que serán parte de la llamada "flota dorada", que aseguró serán "100 veces más poderosos" que los existentes en la actualidad.

Los buques descritos por el mandatario como "acorazados" serán los primeros de la futura "clase Trump" y comenzarán a ser construidos "inmediatamente", según el presidente, que indicó que se espera que más adelante se puedan llegar a armar hasta 25 más.

Trump insistió en la importancia de construir estos acorazados "con rapidez" y criticó a las actuales empresas que se dedican a la construcción de naves para la Armada porque, según él, "no están haciendo un buen trabajo".