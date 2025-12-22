¡ENTUSIASMADOS!
REGALOS Y SORPRESAS EN EL CLUB CAMPESTRE DE SAN LUIS
Galeria
un grupo de niños disfrutaron de una atmósfera navideña multicolor, en un cálido festejo.
El encuentro, pleno de emociones y de ¡gran alegría! en la tradicional posada que les ofreció el Club Campestre de San Luis para festejar ante la llegada de la Navidad.
Con la energía y optimismo que poseen, los pequeños demostraron que, para jugar, correr, saltar, gritar y divertirse, nadie como ellos.
Participaron en juegos organizados, concursos y actividades interactivas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En sus rostros, reflejaron la emoción de vivir al máximo esta temporada de celebraciones en familia y con los amigos, en la que también reciben regalos.
La tarde, intensa y con interesantes y divertidos atractivos.
no te pierdas estas noticias
Juegos y actividades para posadas navideñas en familia
El Universal
Ameniza tus reuniones navideñas con juegos divertidos y originales
Ideas de regalos buenos, bonitos y baratos para Navidad 2025
El Universal
Encuentra en esta lista los mejores regalos para Navidad 2025, ideales para cualquier ocasión especial.