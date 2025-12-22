logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BXS Bryndis X siempre en San Luis Potosí

Fotogalería

BXS Bryndis X siempre en San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

¡ENTUSIASMADOS!

REGALOS Y SORPRESAS EN EL CLUB CAMPESTRE DE SAN LUIS

Por Maru Bustos PULSO

Diciembre 22, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

un grupo de niños disfrutaron de una atmósfera navideña multicolor, en un cálido festejo.

El encuentro, pleno de emociones y de ¡gran alegría! en la tradicional posada que les ofreció el Club Campestre de San Luis para festejar ante la llegada de la Navidad.

Con la energía y optimismo que poseen, los pequeños demostraron que, para jugar, correr, saltar, gritar y divertirse, nadie como ellos.

Participaron en juegos organizados, concursos y actividades interactivas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En sus rostros, reflejaron la emoción de vivir al máximo esta temporada de celebraciones en familia y con los amigos, en la que también reciben regalos.

La tarde, intensa y con interesantes y divertidos atractivos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Juegos y actividades para posadas navideñas en familia
Juegos y actividades para posadas navideñas en familia

Juegos y actividades para posadas navideñas en familia

SLP

El Universal

Ameniza tus reuniones navideñas con juegos divertidos y originales

Ideas de regalos buenos, bonitos y baratos para Navidad 2025
Ideas de regalos buenos, bonitos y baratos para Navidad 2025

Ideas de regalos buenos, bonitos y baratos para Navidad 2025

SLP

El Universal

Encuentra en esta lista los mejores regalos para Navidad 2025, ideales para cualquier ocasión especial.

FESTIVAL NAVIDEÑO
FESTIVAL NAVIDEÑO

FESTIVAL NAVIDEÑO

SLP

Maru Bustos

COMPARTEN ALEGRÍA Y ANHELOS

Papa León XIV convoca a cardenales para reunión en enero 2025
Papa León XIV convoca a cardenales para reunión en enero 2025

Papa León XIV convoca a cardenales para reunión en enero 2025

SLP

AP

El Vaticano anuncia consistorio de enero 2025 con el Papa León XIV y cardenales, enfocado en el gobierno de la Iglesia.