Amnistía Internacional denuncia Abusos a Trabajadoras Domésticas Kenianas

MOMBASA, Kenia (AP) — Más de 70 mujeres kenianas han documentado sus desgarradoras experiencias trabajando como empleadas domésticas en Arabia Saudí, según un nuevo informe de Amnistía Internacional publicado el martes.

En el informe, lanzado en la ciudad costera keniana de Mombasa, el grupo de derechos documenta cómo las trabajadoras fueron engañadas por agentes de reclutamiento, tenían que trabajar sin días de descanso y en condiciones inhumanas con poco o ningún pago.

Una de las mujeres, Bigeni Maina Mwangi, contó a The Associated Press cómo le prometieron un trabajo de esteticista en Arabia Saudí, pero en su lugar se encontró sumida en una vida de servidumbre doméstica bajo condiciones de explotación.

"El contrato que firmé en Nairobi fue cambiado en el momento en que aterricé", expresó. "El agente dijo que no tenía otra opción más que trabajar".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mwangi trabajó en Arabia Saudí durante 17 meses sin recibir pago. Cuando finalmente fue enviada de regreso a casa, los salarios prometidos nunca llegaron. Debido al creciente desempleo en Kenia, encontró un mejor trabajo en Dubái, pero un regreso a Omán en 2020 la llevó a condiciones aún más sombrías.

"Trabajé en tres casas sin parar, a menudo sin comida", manifestó.

El informe de Amnistía insta a los gobiernos de Kenia y Arabia Saudí a extender las protecciones laborales a las trabajadoras domésticas, procesar a los empleadores abusivos y prohibir las agencias de reclutamiento cómplices de la explotación.

Otra mujer, Mejuma Shaban Ali, relató haber firmado su contrato en el aeropuerto principal de Kenia antes de volar en 2014. Su viaje la llevó a lo que describió como "una prisión".

"Me vi obligada a escapar de la casa con el pretexto de sacar la basura", relató Ali. "Llegué a la Embajada con la esperanza de recibir ayuda. En cambio, me dijeron que buscara otro empleador porque no había ganado dinero para pagar a mi empleador".

Terminó trabajando ilegalmente después de ser vinculada a un agente, con su pasaporte aún en manos de su primer empleador.

Ambas mujeres pidieron medidas contra las agencias de reclutamiento fraudulentas y un mayor apoyo de la embajada. "Hay personas sufriendo en Omán sin salida", advirtió Ali.

El grupo de derechos estima que más de 150,000 kenianos trabajan como empleados domésticos en Arabia Saudí.

"El sistema equivale a la esclavitud moderna", afirmó el director ejecutivo de Amnistía Kenia, Irungu Houghton.

El gobierno keniano ha tomado medidas enérgicas en los últimos meses contra las agencias de reclutamiento explotadoras y ha prometido proteger a los kenianos en el extranjero. En abril, el Ministerio de Trabajo facilitó el regreso de más de 100 kenianos que fueron estafados por una agencia y quedaron varados en Myanmar y Tailandia.