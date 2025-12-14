Amputados, la otra tragedia delos palestinos

Nuseirat, Franja de Gaza.- Sentada en su silla de ruedas, Haneen al-Mabhouh sueña con reconstruir su familia, con acunar a un bebé. Sueña con volver a caminar. Pero sin una pierna, su vida en Gaza está en suspenso, dice, a la espera de viajar al extranjero para recibir un tratamiento más avanzado.

En julio de 2024, un ataque aéreo israelí destruyó su casa en el centro de Gaza cuando ella y su familia dormían. Sus cuatro hijas murieron, entre ellas su bebé de 5 meses. Su esposo sufrió quemaduras graves. Las piernas de Al-Mabhouh quedaron aplastadas bajo los escombros y los médicos tuvieron que amputarle la derecha por encima de la rodilla.

"Durante el último año y medio no he podido moverme ni vivir como los demás. Durante el último año y medio he vivido sin hijos", dijo en casa de sus padres.

El alto al fuego de dos meses en Gaza ha tardado en proporcionar ayuda a miles de palestinos que sufrieron amputaciones por los bombardeos israelíes en los últimos dos años. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hay entre 5,000 y 6,000 personas con alguna extremidad amputada a causa de la guerra, el 25% de ellos niños.

Quienes perdieron extremidades luchan por adaptarse ante la escasez de prótesis y las largas demoras en las evacuaciones médicas de Gaza.

La OMS informó que un cargamento de suministros protésicos esenciales llegó recientemente a Gaza. Este parece ser el primer envío significativo en los últimos dos años.

Anteriormente, Israel prácticamente no había permitido el ingreso de prótesis prefabricadas ni de material para producirlas desde el comienzo de la guerra, según Loay Abu Saif, director del programa de discapacidad de Medical Aid for Palestinas (Ayuda Médica para Palestinos, o MAP), y Nevin Al Ghussein, director interino del Artificial Limbs and Polio Center (Centro de Extremidades Artificiales y Polio) en la Ciudad de Gaza.

El alto al fuego apenas si ha provocado un aumento en las evacuaciones médicas para los 16.500 palestinos que la ONU reporta que esperan recibir tratamiento vital en el extranjero —no sólo amputados, sino también pacientes con diversos tipos de enfermedades crónicas o heridas.

Hasta el 1 de diciembre, 235 pacientes habían sido evacuados desde que comenzó el alto al fuego en octubre: poco menos de cinco al día. En los meses anteriores a eso, el promedio era de unos tres al día.