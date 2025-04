Reinterpretación pictórica del folclore andaluz por Ana Segovia

Córdoba (España), 24 abr (EFE).- La mexicana Ana Segovia hace una reinterpretación pictórica del folclore andaluz a través de una serie de catorce obras, trece de ellas óleos sobre lienzo, que se expone desde este jueves en Córdoba (sur de España) y que tiene como base la mirada a la mítica artista española Lola Flores en la película 'Pena, penita, pena'.

La serie se titula 'Me duelen los ojos de mirar sin verte' -como una de las estrofas de la canción de Quintero, León y Quiroga que da título a la película- y se podrá ver en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) hasta el 6 de enero.

En una entrevista con EFE, Ana Segovia (Ciudad de México, 1991) explicó que, viendo el film dirigido por Miguel Morayta en 1953, se percató que "había mucho filmograma, muchos momentos en cámara de la gente mirando a Lola, mucho retrato de la gente".

Junto a la filósofa, historiadora y curadora Verónica Guerrero, Segovia se adentró en "la relación que tenía el flamenco con el cine, con la pintura, con las artes andaluzas y la identidad" y se acercó a la figura de Lola Flores.

Era un personaje que conocía, ya que "en México fue muy importante para una generación, pero no era tan cercana a mí", aunque tras esta aproximación "me enamoré de la figura y de la película", a la que engloba en el tipo de cintas que "son tan buenas como cursis".

Mito para embrujar al espectador

Fue cuando descubrió un "tropo", en el sentido retórico, "de cómo estas folclóricas formaban parte de un mito generado para embrujar al espectador" y realmente "uno sí siente hipnosis al ver a una mujer como Lola bailar -señala-. No puedo imaginarme lo que hubiera sido eso en persona".

De la utilización del director de la película de esa capacidad de la folclórica salen "muchos planos donde la gente voltea a ver a Lola", enfatizó. "Y es de ahí donde decidí reenfocar nuevamente para regresar a la mirada del otro hacia allá, hacia Lola, pero nunca retratando a Lola en sí", concretó.

Pero esa mirada a una Lola Flores que no aparece no le salió a Ana Segovia en el primer intento. "Los primeros cuadros trataron de una manera muy torpe de retratar a Lola, al folclor, a la mujer y a las folclóricas. Y rápidamente me di cuenta que no funcionaba, porque es un tropo ya bastante utilizado en el costumbrismo", reconoció.

Fue entonces cuando la artista enfocó su trabajo para el C3A, en la que es su primera exposición individual en España: "Una manera de sacar la vuelta fue reflexionar sobre la mirada en sí. Pensar mi mirada y luego retirarme un poco y retratar la mirada del hombre hacia la mujer".

Especializada en pintura y dibujo en la School of Arts Institute of Chicago (SAIC), Ana Segovia participó el año pasado en la Bienal de Venecia y su obra forma parte de colecciones en el Denver Art Museum y el Pérez Art Museum Miami, en Estados Unidos, y Alumnos 47, en México.