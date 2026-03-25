Anuncia Chile fuerte alza de los combustibles

SANTIAGO, Chile.- El gobierno chileno anunció el martes un fuerte aumento en los precios de la gasolina y del diésel en los próximos días, en medio del impacto de la guerra en Medio Oriente, en un país altamente dependiente de las importaciones de petróleo, lo que provocó largas filas en las estaciones de servicio.

El Ministerio de Hacienda confirmó que el precio de la gasolina subirá de 1,3 dólares a 1,7 dólares por litro, mientras que el diésel, que costaba 1 dólar, también pasará a 1,7 dólares. Según el comunicado oficial, el ajuste busca "alinear los precios internos con los niveles internacionales".

"Estamos enfrentando uno de los mayores shocks en el mercado petrolero en décadas, en un contexto de estrechez fiscal muy severa. Debemos tomar decisiones difíciles para resguardar las finanzas públicas", afirmó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el comunicado.

El alza se produce en un contexto de fuerte incremento del precio del petróleo, impulsado por el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que llevó el precio del barril de crudo de 70 a 110 dólares en las últimas semanas.

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Los nuevos precios comenzarán a regir a partir del jueves.