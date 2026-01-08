logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REAFIRMAN AFECTOS

Fotogalería

REAFIRMAN AFECTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Anuncia papa reformas en la Iglesia Católica

Por AP

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Anuncia papa reformas en la Iglesia Católica

CIUDAD DEL VATICANO.- Un día después de cerrar el Año Santo 2025, el papa León XIV inició el miércoles una nueva fase de su pontificado al reunir a los cardenales del mundo en Roma e indicar algunas prioridades orientadas a realizar reformas para el futuro, calificando a las enseñanzas modernizadoras del Concilio Vaticano II como la "estrella polar" de la iglesia.

Los cardenales, con solideos rojos, comenzaron a llegar al salón de audiencias del Vaticano para la sesión inaugural de la reunión de dos días, la primera del papado de León. Varios de ellos dijeron que no sabían qué esperar, ya que en la invitación escrita del pontífice se hablaba solo en términos imprecisos sobre cuatro puntos principales de la agenda.

"Veremos, veremos, aún no hemos comenzado. ¡Tengan paciencia!" dijo a su llegada el cardenal Pierbattista Pizzaballa, el patriarca latino de Jerusalén.

Pero durante su audiencia general matutina del miércoles, León dio la señal más fuerte hasta ahora sobre la dirección de su aún joven pontificado, llamando a la plena implementación de las reformas del Vaticano II, la asamblea realizada en la década de 1960 que modernizó y revolucionó a la Iglesia Católica y sigue siendo fuente de debate.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Controversias en el ICE: agente mata a mujer en Minneapolis
    Controversias en el ICE: agente mata a mujer en Minneapolis

    Controversias en el ICE: agente mata a mujer en Minneapolis

    SLP

    El Universal

    Las muertes de migrantes bajo custodia del ICE en 2025 generaron revuelo internacional y críticas a las políticas migratorias.

    Instituto de Finanzas: Venezuela avanza en transición controlada
    Instituto de Finanzas: Venezuela avanza en transición controlada

    Instituto de Finanzas: Venezuela avanza en transición controlada

    SLP

    El Universal

    El análisis del Instituto de Finanzas Internacionales revela detalles sobre la transición económica en Venezuela.

    Estados Unidos suspende asistencia a Somalia por confiscación de ayuda alimentaria
    Estados Unidos suspende asistencia a Somalia por confiscación de ayuda alimentaria

    Estados Unidos suspende asistencia a Somalia por confiscación de ayuda alimentaria

    SLP

    AP

    Las relaciones entre Estados Unidos y Somalia se tensan por la suspensión de la asistencia humanitaria.

    Trump invita a Petro a la Casa Blanca tras llamada cordial
    Trump invita a Petro a la Casa Blanca tras llamada cordial

    Trump invita a Petro a la Casa Blanca tras llamada cordial

    SLP

    AP

    La llamada entre Trump y Petro abre puertas a un encuentro en la Casa Blanca