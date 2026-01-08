Anuncia papa reformas en la Iglesia Católica
CIUDAD DEL VATICANO.- Un día después de cerrar el Año Santo 2025, el papa León XIV inició el miércoles una nueva fase de su pontificado al reunir a los cardenales del mundo en Roma e indicar algunas prioridades orientadas a realizar reformas para el futuro, calificando a las enseñanzas modernizadoras del Concilio Vaticano II como la "estrella polar" de la iglesia.
Los cardenales, con solideos rojos, comenzaron a llegar al salón de audiencias del Vaticano para la sesión inaugural de la reunión de dos días, la primera del papado de León. Varios de ellos dijeron que no sabían qué esperar, ya que en la invitación escrita del pontífice se hablaba solo en términos imprecisos sobre cuatro puntos principales de la agenda.
"Veremos, veremos, aún no hemos comenzado. ¡Tengan paciencia!" dijo a su llegada el cardenal Pierbattista Pizzaballa, el patriarca latino de Jerusalén.
Pero durante su audiencia general matutina del miércoles, León dio la señal más fuerte hasta ahora sobre la dirección de su aún joven pontificado, llamando a la plena implementación de las reformas del Vaticano II, la asamblea realizada en la década de 1960 que modernizó y revolucionó a la Iglesia Católica y sigue siendo fuente de debate.
