Anuncian demanda en NY contra Testigos de Jehová por violación de menores

Una mujer y un hombre en Nueva York, que alegan haber sido abusados por líderes de los Testigos de Jehová cuando eran niños, anunciaron este lunes una demanda contra la organización religiosa, basados en una nueva ley que entra en vigor en dos días.



Heather Steele y John Michael Ewing, que presentarán demandas por separado el próximo miércoles, cuando entra en vigor la "Ley de víctimas infantiles", aseguraron que durante años soportaron haber sido molestados y violados por líderes de los Testigos de Jehová.



La "Ley de víctimas infantiles", que el gobernador Andrew Cuomo sancionó el pasado febrero, permitirá a las presuntas víctimas de abusos abrir un proceso civil hasta la edad de 55 años y presentar cargos penales hasta los 28, frente a los 23 que permitía la ley anterior.



Establece además un periodo de litigio de un año para que cualquier víctima, independientemente de su edad, tome una acción civil.



Steele aseguró en una conferencia de prensa que apenas era una niña que comenzaba a caminar, a mediados de los setenta, cuando comenzó a ser molestada sexualmente por un líder de la congregación, que además era amigo de su familia y a quien identificó como Donald Nicholson, ahora de 82 años, señala el Daily News.



"Él comenzó a abusar de mí cuando estaba todavía en pañales", afirmó la mujer, que ahora vive en Florida, que detalló que el presunto abuso comenzó con sexo oral y que la violó cuando ella tenía 10 años, agrega el rotativo.



Steele recordó además: "!ccidentalmente lo conté a mi madre. Estaba asustada de decirlo creyendo que era un secreto entre Don y yo".



Igualmente afirmó que líderes de la congregación presionaron a su familia para que no cooperara con la investigación criminal, pero ella trabajó con las autoridades hasta lograr que fuera enjuiciado y encarcelado.



Nicholson cumplió cerca de cuatro años de prisión y tras quedar en libertad se mudó a Nueva Jersey, donde, según la presunta víctima, la congregación de allí no sabía de su pasado criminal.



Mientras que Ewing, de 48 años, alega en los documentos de la demanda que fue abusado cuando tenía 14 años por un alto miembro de la organización Testigos de Jehová, lo que dice comenzó con caricias y mostrándole pornografía infantil.



El alegado abuso progresó hasta el sexo oral y anal, entre 1986 y 1989, de acuerdo con la demanda, que será presentada en la Corte Suprema de Brooklyn este miércoles.



"Estaba con él 80 horas al mes, así que tenía pleno acceso a mí. Mis padres lo amaban. Yo estaba avergonzado, así que lo dejé continuar porque no sabía cómo decírselo (a sus padres)", señaló.



Finalmente se lo dijo a sus progenitores y un tribunal de la congregación fue convocado para discutir el asunto, que resultó en que Ewing y su alegado abusador fueran excomulgados por practicar la homosexualidad, indicó.



Los líderes de la congregación nunca notificaron a la Policía, según la demanda.



"Esta demanda demuestra claramente cómo los Testigos de Jehová están más preocupados acerca de proteger su marca que acerca del bienestar y seguridad de los niños", indicó por su parte Irwin Zalkin, abogado de los demandantes, que ha presentado más de 20 demandas en EE.UU contra los Testigos de Jehová a nombre de sobrevivientes de abuso infantil.



El sistema judicial del estado ya ha asignado a 45 jueces para gestionar las miles de demandas que, esperan, sean presentadas a partir del miércoles.