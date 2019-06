Apagón en Argentina habría sido causado por exceso de energía en línea

BUENOS AIRES (AP) — A tres días del histórico apagón que dejó a oscuras a Argentina y parte de Uruguay y Paraguay una de las explicaciones que se barajan apunta a un posible exceso de confianza de las autoridades en la capacidad de transporte de una línea de alta tensión.



El gobierno argentino señaló que el origen del apagón del domingo que se prolongó durante varias horas fue en el corredor Litoral, en el noreste argentino, y espera dar una detallada explicación del hecho en unos doce días, una vez analizados todos los elementos técnicos.

Lo que sí se sabe es que alrededor de las 7 de la mañana del domingo la primera falla ocurrió en el tramo denominado Colonia Elía y Mercedes, que logró aislarse exitosamente.

Segundos después la anomalía se repitió en el tramo de la línea Colonia Elía-Belgrano, en la ciudad bonaerense de Campana, cuya resolución no fue exitosa ya que un tramo que debió haber quedado inhabilitado automáticamente siguió activo, lo que finalmente terminó apagando del sistema de alta tensión.

Esa línea reemplaza y es paralela a una que estaba fuera de servicio desde abril en la que se está desmontando una torre de alta tensión, y entre ambas se había instalado un "bypass" o conducto para unir puntos fuera de funcionamiento.

Dicha línea paralela permite evacuar la energía que generan las centrales hidroeléctricas de Yacyretá y Salto Grande.

"Me parece que tal vez fue un poco imprudente poner tanta energía de esas dos centrales sobre una sola línea sin ´back up´ o posibilidad de que si fallaba (se podía) contar con otra cosa", dijo el miércoles a The Associated Press el exsecretario de Energía Emilio Apud.

El exfuncionario señaló que habida cuenta de que había una línea en reparación "hubiera sido más cauto" no cargar tanto la otra línea que sí estaba operando "por más que resultara económico despachar las centrales de Yacyretá y Salto Grande con casi el 80% de toda su capacidad" y sabiendo que no se contaba con otra que automáticamente la reemplazara.

Apud indicó que aunque el bypass permitía transportar más energía, hay que investigar si ese elemento físico estuvo bien hecho porque finalmente la línea que operaba terminó fallando.

El exfuncionario consideró que también es necesario investigar por qué fallaron los sistemas de protección que hicieron que salieran de servicio todas las centrales que en ese momento estaban funcionando.

Raúl Bertero, presidente del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética de Argentina, dijo en tanto a la AP que la línea fuera de servicio o en servicio precario era "conocida por el operador" y por lo tanto debería haber operado el sistema "de tal forma que si algo ocurre en la línea paralela (como ocurrió) el sistema no se desbalancee más allá de las posibilidades de control del mismo".

Un representante de la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión (Transener), - quien no quiso identificarse porque no está autorizado a hacerlo- dijo que se está tratando de "investigar a fondo una falla técnica" y que la empresa no dirá nada más hasta que haya resultados de la investigación.

El gobierno había dicho poco después del apagón que éste ocurrió en un momento en el que el sistema estaba recibiendo mucha energía.

También destacó que las inversiones que se han realizado en los más de tres años para mejorar el sistema lo han robustecido.

Argentina no había sufrido nunca un apagón como éste. Solo la provincia sureña de Tierra del Fuego no se vio afectada porque no está conectada a la red principal.