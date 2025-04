Apagón sin precedentes deja a millones sin energía en España y Portugal

Un apagón sin precedentes paralizó el lunes a buena parte de España y Portugal, dejando a miles de pasajeros varados a bordo de trenes y a millones de personas sin cobertura telefónica e internet ni acceso a efectivo en cajeros automáticos en toda la península ibérica.

El colapso repentino de la red eléctrica también dejó a las autoridades en busca de una causa. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se dirigió a la nación y dijo que casi 11 horas después de que el país se paralizó, los expertos del gobierno aún tratan de determinar lo que había sucedido.

"Nunca había ocurrido una caída a cero del sistema", dijo Sánchez, antes de detallar que a las 12:33 p.m. del lunes, la red eléctrica de España perdió 15 gigavatios —el equivalente al 60% de su demanda nacional— en cuestión de cinco segundos .

Eduardo Prieto, director de operaciones de Red Eléctrica, calificó el evento como excepcional y extraordinario.

España había recuperado casi el 50% de su energía para las 11 de la noche, y Sánchez prometió que los 48 millones de habitantes del país recuperarían el servicio eléctrico para el final del martes .

Se trata del segundo apagón generalizado en Europa en menos de seis semanas, después de que un incendio obligó al cierre del aeropuerto de Heathrow en Reino Unido el pasado 20 de marzo. El corte energético se produce mientras las autoridades de toda Europa se preparan contra un sabotaje respaldado por Rusia.

El Centro Nacional de Ciberseguridad de Portugal emitió un comunicado en el que señaló que no había indicios de que el apagón estuviera relacionado con algún ciberataque. Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea encargada de promover la energía limpia, declaró lo mismo a periodistas en Bruselas y describió el corte del suministro como "uno de los episodios más graves que se hayan registrado en Europa en los últimos tiempos".

"Se están analizando todas las causas potenciales sin descartar ninguna hipótesis", dijo Sánchez.

Capitales paralizadas

El apagón comenzó después del mediodía. Las oficinas cerraron y el tráfico se congestionó en Madrid y Lisboa, mientras que en Barcelona algunos civiles se vieron obligados a dirigir el tráfico. Los servicios de trenes en ambos países se detuvieron.

Los servicios de emergencia y los trabajadores ferroviarios en España tuvieron que ayudar a evacuar a unos 35.000 pasajeros de más de 100 trenes que se detuvieron en las vías al momento del apagón. Para las 11 de la noche, aún había 11 trenes que necesitaban ser evacuados.

Los sistemas de metro dejaron de operar

En Barcelona, las personas hacían largas filas para poder abordar los autobuses que circulaban completamente llenos de personas que no tenían otro medio para volver a casa.

Hospitales y servicios de emergencia dependían de generadores. Las gasolineras también dejaron de funcionar. No era posible hacer llamadas en la mayoría de las redes de telefonía móvil, aunque algunas aplicaciones funcionaban de manera intermitente. Personas salieron a las tiendas para comprarradios de baterías.

Es poco común que se presente un corte tan extenso en la península ibérica, con una población combinada de más de 60 millones de habitantes. Las Islas Canarias, Baleares y los territorios de Ceuta y Melilla, ubicados en África del otro lado del Mediterráneo, no se vieron afectados por el apagón.

Después de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional, Sánchez informó que el Ejército distribuiría generadores y otros materiales en las zonas más afectadas el martes .

El gabinete portugués convocó una reunión de emergencia en la residencia del primer ministro. El primer ministro portugués, Luis Montenegro, dijo que ha hablado varias veces con Sánchez y esperaba que el suministro eléctrico se restablezca al final del día.

El gobierno de Portugal dijo que el incidente parecía originarse fuera del país, según declaraciones de un funcionario a la agencia de noticias Lusa.

En el norte y sur de España se estaba obteniendo energía de Marruecos y Francia para restaurar el suministro, indicó Sánchez, quien agradeció a los respectivos gobiernos. España también incrementaba la producción en plantas hidroeléctricas y de ciclo combinado.

Aeropuertos operan con sistemas de respaldo

Un gráfico en el sitio web de la red eléctrica de España que muestra la demanda en todo el país indica una caída pronunciada de 27.500 megawatts a cerca de 15.000.

Los aeropuertos españoles operaban con sistemas eléctricos de respaldo y algunos vuelos se retrasaron, según Aena, la empresa que gestiona 56 aeropuertos en España, incluidos los de Madrid y Barcelona.

En Lisboa, las terminales cerraron y un gran número de turistas se sentó en el exterior a la espera de noticias sobre sus vuelos.

"No hemos visto ningún avión llegar o salir en los 50 minutos que hemos esperado aquí", dijo el turista holandés Marc Brandsma a The Associated Press.

El Parlamento en Madrid cerró. El torneo de tenis Madrid Open fue suspendido.

Algunos aprovecharon la falta de conectividad para disfrutar del sol en las terrazas de los restaurantes, parques y playas. Las calles de Barcelona se llenaron de personas deambulando frente a tiendas y oficinas oscurecidas.

En busca de conexión

Con el paso de las horas, también aumentaba la preocupación de aquellos que no podían comunicarse con sus seres queridos.

En Terrassa, una ciudad industrial a 50 kilómetros (31 millas) de Barcelona, las tiendas que venden generadores se quedaron sin existencias.

La Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil de Portugal dijo que los sistemas de energía de respaldo estaban operando.

En Portugal, un país de unos 10,6 millones de habitantes, la policía desplegó más agentes para hacer frente a las solicitudes de ayuda, incluidas las de personas atrapadas en ascensores.

Varios vagones del metro de Lisboa fueron evacuados, de acuerdo con reportes de prensa. También en Portugal, los tribunales detuvieron sus actividades, y los cajeros automáticos y sistemas de pago electrónico se vieron afectados.