Apagón masivo afecta a Cuba

La Habana, Cuba.- Un apagón afectó a la mitad occidental de Cuba el miércoles, dejando a millones de personas en La Habana y más allá sin electricidad en el más reciente corte que golpea a una isla que lucha con reservas de petróleo menguantes y una red eléctrica en ruinas.

La Unión Eléctrica del gobierno confirmó el apagón en la plataforma social X y señaló que afectó a personas desde la ciudad oriental de Pinar del Río hasta la ciudad central de Camagüey.

La entidad indicó que las cuadrillas trabajaban para restablecer el servicio y publicó una foto del primer ministro Manuel Marrero Cruz reunida con el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy "para precisar los detalles de la desconexión...y las próximas acciones a tomar para el restablecimiento" de la electricidad.

Marrero escribió en X: "Confiamos en la experiencia y en el esfuerzo de los trabajadores eléctricos para superar esta situación en el menor tiempo posible.... Trabajamos en el restablecimiento del (Sistema Eléctrico Nacional) en medio de una compleja situación energética", añadió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Medios estatales informaron que el apagón fue causado por la salida de servicio de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, al este de La Habana, tras una fuga en su caldera.

Es el segundo apagón de este tipo que afecta a la región occidental de Cuba en los últimos tres meses. No queda claro qué provocó el apagón del miércoles.

Cuba enfrenta dificultades por la disminución de sus reservas de petróleo después de que Estados Unidos atacó a Venezuela a inicios de enero, una medida que detuvo los envíos de crudo desde el país sudamericano. Más tarde ese mes, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba.

Ernesto Couto Martínez, de 76 años, intentaba encontrar cómo regresar a casa y dijo que afrontaría el más reciente apagón "con el espíritu que tienen todos los cubanos".

"Hay que seguir luchando. No hay otra", indicó. "Tenemos que ir para adelante, con bloqueo o sin bloqueo".

El mes pasado, el gobierno de Cuba implementó medidas austeras de ahorro de combustible y advirtió que no habría combustible para aviones en nueve aeropuertos de toda la isla hasta mediados de marzo.

Antes del ataque a Venezuela, la isla ya enfrentaba una red eléctrica en ruinas, déficits de generación e interrupciones en el suministro de combustible.