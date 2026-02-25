Aplica Venezuela Ley de Amnistía

CARACAS.- Una comisión especial de la Asamblea Nacional de Venezuela, a cargo de velar por el cumplimiento de la Ley de Amnistía , anunció el martes que más de 3.200 personas que se encontraban detenidas o con medidas cautelares sustitutivas de prisión han recuperado su libertad plena desde que entró en vigor ese instrumento legal hace cuatro días.

El diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión especial para el desarrollo e implementación de mecanismos para asegurar el cumplimiento de la Ley de Amnistía, indicó en rueda de prensa que hasta la mañana del martes los organismos competentes habían recibido 4.203 solicitudes para acceder al beneficio de la amnistía.

Aseguró que tras la evaluación de esas solicitudes se ha otorgado "libertad plena" de momento a 3.052 personas que ya tenían una medida cautelar de presentación o de arresto domiciliario y que otras 179, que estaban en prisión, también han sido excarceladas.

Refirió que la Ley de Amnistía también establece en esos casos "la extinción de ese delito por el cual estaba siendo procesado o incluso condenado" la persona beneficiada con la norma.

Explicó que de momento ninguno de esos pedidos han sido declarados improcedentes. La amnistía excluye a los condenados por homicidio, narcotráfico, violaciones graves a los derechos humanos y rebelión militar.

Foro Penal —un organismo civil que vela por los derechos de los prisioneros en el país sudamericano— afirma que apenas ha verificado la excarcelación de 91 personas detenidas por motivos políticos desde el 20 de febrero bajo la Ley de Amnistía.