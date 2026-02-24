¡CAMPEONES!

Un una estupenda celebración, el Club Deportivo Potosino reconoció la disciplina, constancia, compañerismo y un alto nivel competitivo de algunos socios, con la presea "Azul y Oro".

La sobria ceremonia, reunió a los más perseverantes deportistas, en una mañana de agradables sorpresas.

Ellos, con su talento, esfuerzo y perseverancia destacaron y obtuvieron importantes triunfos durante el 2025.

El doctor Juan Alberto Martínez Andrade, presidente del Consejo de Administración, con su esposa Ruth Angélica Martínez López, quien representa la Comisión de Sociales, presidieron el evento y dieron la bienvenida a los invitados.

Con ellos, compañeros directivos y la reina del Club, Mónica Chevaile Sánchez y sus princesas.

El galardón al Mejor Deportista General fue para Salvador Medina Mercado; el Mérito Deportivo lo obtuvo Alejandro Barragán de Alba, y José Guadalupe Torres Castillo fue el Mejor Entrenador.

Ahí, ovacionaron a los premiados, quienes reflejaron en sus rostros gran felicidad, orgullo y satisfacción.

La mañana, cargada de emociones.