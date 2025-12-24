Aprueban prórroga del régimen de excepción

SAN SALVADOR.- El Congreso salvadoreño, controlado por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, aprobó el martes la 46ta. prórroga del régimen de excepción que suspende garantías constitucionales de la población y durante el cual, según las autoridades, más de 90.600 personas han sido detenidas acusadas presuntamente de formar parte o colaborar con las pandillas.

La nueva prórroga, que estará vigente desde el 1 de enero y concluirá el 30 de enero de 2025, fue aprobada con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados —dos diputados del Partido de Concertación Nacional y uno del Partido Demócrata Cristiano—. La diputada de oposición, Claudia Ortiz, votó en contra. Dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se retiraron a la hora de votar.

Las autoridades aseguran que la aplicación de sus políticas de seguridad han permitido la reducción histórica en los índices de homicidios, con más de 1.000 días sin la ocurrencia de este delito durante el gobierno de Bukele que se levantó en junio de 2019.

El gabinete de Seguridad del gobierno de Bukele destacó la necesidad de continuar con el régimen de excepción.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí