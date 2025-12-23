logo pulso
¡ENTUSIASMADOS!

¡ENTUSIASMADOS!

¡MAGIA DE NAVIDAD!

ENTREGAN SUS CARTAS DE PETICIONES A SANTA CLAUS

Por Maru Bustos PULSO

Diciembre 23, 2025 03:00 a.m.
A

Los niños más audaces compartieron la alegría y emoción, ante el próximo nacimiento del Niño Jesús.

En una atmósfera de gran colorido, celebraron y disfrutaron de las tradiciones de esta época.

Ellos, hijos de socios del Club Deportivo Potosino, compartieron un festejo pleno de entretenimiento y agradables sorpresas.

La Comisión de Sociales que encabeza Ruth Angélica  Martínez López, con el apoyo del Consejo de Administración, encabezado pro el doctor Juan Alberto Martínez Andrade, seleccionaron la serie de detalles con los que sorprendieron a los pequeños.

Con ellos, la reina del Club Mónica Chevaile Sánchez y sus princesas.

Así, felices, disfrutaron del cálido encuentro, en el que, como parte de los atractivos, llegó Santa Claus, por lo que, emocionados, le entregaron sus cartas de peticiones para la Nochebuena.

La tarde, para recordar.

