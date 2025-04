Impacto de los aranceles de Trump en los supermercados asiáticos

LOS ANGELES (AP) — Los clientes leales de los supermercados asiáticos y otras tiendas de comestibles especializadas en la venta de alimentos importados soltaron un suspiro colectivo de consternación cuando el presidente Donald Trump anunció aranceles estadounidenses extra altos sobre productos de docenas de países.

¿Qué pasará con los precios en 99 Ranch Market y H Mart?, se preguntaron los estadounidenses de origen asiático e inmigrantes que compran en las dos cadenas estadounidenses marcas preferidas como la mayonesa Kewpie de Japón y la salsa de soja ligera Pearl River de China.

"Todos vamos a estar llorando en H Mart", comentó un usuario de TikTok, haciendo referencia al título de un exitoso libro de memorias de la música coreano-estadounidense Michelle Zauner, mientras otros usuarios compartían videos de sus "compras previas a los aranceles" en supermercados asiáticos.

Las tasas de aranceles más altas que Trump estableció para las importaciones de naciones que acusó de prácticas comerciales desleales entraron en vigor el miércoles junto con un impuesto base del 10% sobre productos del resto del mundo.

Varios países de Asia tienen algunos de los aranceles más altos, incluidos Corea del Sur (25%), Vietnam (47%) y Camboya (49%). Después de que China aprobó contra-aranceles y dijo que libraría una guerra comercial con Estados Unidos "hasta el final", el presidente estadounidense aumentó el martes la tasa sobre los productos chinos al 104%.

En un 99 Ranch Market cerca de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), una de las 58 tiendas de la cadena en el estado, Artis Chitchamnueng, quien es cliente asiduo, dijo que no podrá ir a ningún otro lugar para encontrar los alimentos que le gustan si los precios se disparan.

"Creo que (Trump) está jugando muchos juegos mentales tratando de tomar el control del mercado y cosas así", expresó Chitchamnueng, un trabajador a tiempo parcial y emprendedor. Muchos clientes han dicho en las redes sociales que no saben si podrán continuar haciendo sus compras rutinarias en 99 Ranch Market.

Incluso si los supermercados convencionales tienen algunos de los mismos artículos, muchos productos importados son menos costosos en los supermercados especializados. Una botella de 18 onzas de salsa de ostras Lee Kum Kee Panda, por ejemplo, se vende por 3,99 dólares en 99 Ranch. Los sitios web de Safeway y Walmart listan la misma botella por 4,79 y 10,45 dólares, respectivamente.

Las tiendas que almacenan una amplia gama de fideos, verduras secas, hierbas y productos para el cuidado de la piel de China, Japón, Corea del Sur, Tailandia y Vietnam pueden ser una fuente de consuelo para los inmigrantes y estudiantes extranjeros que anhelan los sabores de su hogar.

Tony He, un estudiante internacional en la UCLA, dijo que las políticas arancelarias de Trump lo confundieron, pero continuaría comprando en 99 Ranch para obtener sus comestibles si los precios aumentan. "Siempre que necesito comida asiática, generalmente vengo aquí", afirmó He.

Comprar alimentos, bebidas y condimentos culturalmente específicos en Estados Unidos ha recorrido un largo camino desde las ofertas una vez escasas que se encontraban en los pasillos de "comida étnica" de los supermercados estadounidenses. Los supermercados internacionales y las pequeñas tiendas de comestibles en todo el país generaron 55.800 millones de dólares en ingresos el año pasado, según la firma de investigación de mercado IBISWorld.

El sector ha registrado una tasa de crecimiento anual de aproximadamente el 3% desde 2019, e IBISWorld predijo que los ingresos para las tiendas de comestibles con marcas internacionales aumentarían a más de 64.000 millones de dólares para 2029.

Los analistas atribuyen el aumento en la demanda al crecimiento de las poblaciones inmigrantes asiáticas e hispanas, así como a los gustos de los consumidores más jóvenes que disfrutan experimentando nuevos sabores. Las tiendas y marcas del mercado masivo han almacenado o creado cada vez más versiones americanizadas de productos asiáticos para seguir la tendencia.

El arroz especial utilizado para sushi que venden los supermercados convencionales también suele ser importado de Corea del Sur, China o Japón, señaló Nancy Qian, profesora de economía en la Escuela de Administración Kellogg de la Universidad Northwestern. Ella cree que los aranceles pueden llevar a los consumidores a encontrar alternativas para sus marcas favoritas.

"Cuando mis padres llegaron a Estados Unidos en los años de 1980 desde China, realmente no podían conseguir el mismo tipo de arroz que tenían en China, así que cambiaron a otro tipo", dijo Qian. "Creo que las familias, los restaurantes y las personas harán lo que sea necesario para llegar a fin de mes. Y sustituirán alimentos. Comprarán nuevos alimentos".

Las tiendas independientes que son parte integral de las comunidades asiático-estadounidenses más pequeñas también se están preparando para un golpe. El propietario de Not Just Spices, una pequeña tienda de comestibles del sur de Asia en Providence, Rhode Island, dijo que estaba preocupado por el aumento de los costos de productos cotidianos como el arroz basmati proveniente de India y Pakistán, o el arroz Kalijira de grano más pequeño de su natal Bangladesh.

"Cuando las cosas son más baratas, la gente suele comprar de más. Ahora compran exactamente lo que necesitan", dijo Mohammed Islam, quien administra Not Just Spices desde 1998. "La gente tiene miedo de gastar porque no saben qué va a pasar".

Trump anunció un arancel del 37% sobre productos de Bangladesh, 26% sobre productos de la vecina India, 29% sobre artículos de Pakistán y un asombroso 44% sobre importaciones del país insular de Sri Lanka, conocido por su canela y otras especias.

Si tiene que aumentar los precios a medida que los impactos del arancel comienzan a afectar los suministros, Islam confía en que sus clientes no lo culparán.

"La gente no se queja porque ya está en las noticias", dijo. "No es que yo esté subiendo el precio".

Los clientes en supermercados hispanos también pueden estar comprando con más cuidado. Trump ha amenazado repetidamente con imponer un arancel del 25% sobre la mayoría de las importaciones de México.

En Phoenix, los compañeros de cuarto Andrew Colvin y Mario Aviles suelen frecuentar Los Altos Ranch Market, donde la mayor parte de los productos y bocadillos que compran son de México. El extenso supermercado, que incluye una charcutería y una panadería, es una de las 115 tiendas que el Heritage Grocers Group opera en seis estados.

"Esperamos que prácticamente todo suba", dijo Colvin, quien estaba abasteciéndose de agua de coco enlatada Parrot, su bebida favorita, en caso de que el precio suba. "Como unos 14 aguacates a la semana. Habrá mucho menos de eso".

Aviles no quiere comprar en otro lugar. Si los aranceles resultan en un serio impacto en los precios, está preparado para restringirse.

"No más aguacates, no más mangos, no más naranjas", dijo Aviles.

Algunos expertos dicen que no estaría de más abastecerse de productos no perecederos dentro de los límites y presupuestos de los hogares individuales. Pero los compradores deben evitar el "pánico de compras" que acompañó el inicio de la pandemia de COVID-19, lo que podría crear escasez y causar aumentos adicionales de precios, dijo Qian.

Aunque aún no está claro cuánto de los aranceles se trasladará a los consumidores estadounidenses, los investigadores dicen que cualquier aumento de precios afectaría desproporcionadamente a los hogares de bajos ingresos.

"Estos son impuestos regresivos. Y por la razón elemental de que las personas adineradas no gastan el 100% de sus ingresos y las personas desfavorecidas sí", dijo Steven Durlauf, director del Stone Center for Research on Wealth Inequality and Mobility de la Universidad de Chicago.

Nancy Qian, de la Universidad Northwestern, dijo que los impactos económicos acumulativos de los aranceles de la administración Trump pueden tener un posible lado positivo si llevan a las personas de regreso a los enclaves culturales de las grandes ciudades.

"Si piensas en los antiguos barrios chinos, o en los antiguos, como, Little Italys de Estados Unidos", señaló. "La razón por la que esos lugares se volvieron realmente importantes para sus comunidades fue porque era el único lugar donde podías conseguir lo que querías". ___ Tang colaboró desde Phoenix; el productor de video Akira Kumamoto desde Los Ángeles, y Matt O´Brien en Providence, Rhode Island. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.