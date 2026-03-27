Argentina designa al CJNG como terrorista

Buenos Aires, Arg.- Al igual que Estados Unidos, su máximo aliado en la región, el gobierno del presidente argentino Javier Milei declaró organización terrorista al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , nacido en México hace cerca de dos décadas.

La Oficina del Presidente informó el jueves en un comunicado que la decisión, adoptada por la Cancillería, los ministerios de Seguridad y Justicia y la Secretaría de Inteligencia del Estado, está "en línea con los compromisos asumidos por la Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento".

La medida se fundamenta en informes oficiales que acreditan que ese cártel, considerado uno de los más poderosos del mundo, realiza "actividades ilícitas de carácter transnacional" en decenas de países, incluida Argentina, y "mantiene vínculos con otras organizaciones terroristas", acotó el comunicado.

El CJNG fue declarado organización terrorista por el gobierno de Donald Trump en 2025. La administración estadounidense ha catalogado de esa forma a ocho cárteles de drogas latinoamericanos, entre los que también están el Cártel Sinaloay el Tren de Aragua.

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El CJNG perdió a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes en febrero, cuando fue abatido en un enfrentamiento en Jalisco.