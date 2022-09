Arranca Mondiacult; Ucrania exige preservación de su patrimonio

A-AA+

La primera jornada de la conferencia Mondiacult 2022, encuentro internacional sobre políticas culturales y desarrollo sostenible, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el gobierno de México, se inauguró este miércoles con un presídium que encabezó Beatriz Gutiérrez Müller en representación del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; la presidenta de la UNESCO, Audrey Azoulay; la secretaria de Cultura a nivel federal, Alejandra Frausto, y la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

En sus respectivos discursos mencionaron ejes fundamentales para los tres días del encuentro: la protección y recuperación del patrimonio, descolonización de la cultura, racismo y los efectos de la pandemia, entre otros.

Los tres días que durará el evento participarán alrededor de 121 ministros internacionales. El vocero de la Secretaría de Cultura Federal, Manuel Zepeda, dijo que algunos de los representantes de los países no llegaron a tiempo por diversas razones (retrasos en vuelos, dificultades climáticas); mañana el vocero confirmará la cifra exacta de los ministros participantes.

La ceremonia abrió con la presentación de música y danza de "Tengo un sueño", de Arturo Márquez y "el Huapango", de José Pablo Moncayo, a cargo de la Orquesta Escuela Carlos Chávez y varios grupos artísticos del programa Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Otra ausencia notoria en el encuentro es la del canciller Marcelo Ebrard, a quien representará, durante el último día, Martha Delgado, funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El último día de la conferencia es el 30 de septiembre y sus sedes son el Auditorio Nacional y el Complejo Cultural Los Pinos. Última jornada en la que los ministros de todo el mundo firmarán una Declaratoria para determinar las directrices de las políticas culturales de las próximas décadas.

Discurso de Ucrania

Una de las mesas inaugurales del encuentro se tituló "Patrimonio y diversidad cultural en crisis" y contó con la participación de los ministros de Armenia, Burkina Faso, Ucrania e Irlanda del Norte.

Por su parte, el ministro de Ucrania, Oleksandr Tkachenko, no estuvo presente, pero transmitió un vídeo donde enfatizan que la actual guerra que enfrentan contra Rusia tiene el objetivo de borrar la memoria y la historia de Ucrania. El país hizo un llamado a la Unesco a intervenir para preservar y recuperar el patrimonio actualmente destruido por la guerra.

"Estimados colegas de todo el mundo, estamos hablando de los retos culturales del mundo, ahora estamos debatiendo sobre el patrimonio mundial y en este contexto tenemos que reconsiderar nuestras posiciones; este año estamos enfrentando una gran amenaza, una guerra de gran escala en Europa.

"Queda claro que esta guerra que vivimos es en contra del patrimonio; queda claro que el invasor no reconoce nuestro derecho a existir y no quiere que la cultura ucraniana exista. La guerra que experimentamos cambia el entendimiento de Ucrania. Todos los ucranianos nos hemos unido para preservar la libertad y el derecho a la vida, preservar nuestra cultura y nuestra historia. No solo es Ucrania, es toda Europa la que debe defender la democracia que se ve amenazada.

"La escalada de Rusia en Ucrania amenaza las instituciones y el patrimonio cultural de Ucrania; incluso los sitios de patrimonio cultural reconocidos por la Unesco se ven amenazados de destrucción. Para finales de septiembre de 2022, más de 4 mil sitios patrimoniales de Ucrania se han visto afectados por esta guerra", declaró el ministro.