Arrasa el fuego campo de refugiados en Bangladesh

BANGKOK.- Un enorme incendio destruyó esta semana cientos de viviendas improvisadas y desplazó a más de 2.000 personas en un campo de refugiados rohinyas en Cox´s Bazar, Bangladesh, lo que provocó el jueves peticiones de las agencias de ayuda para obtener más fondos con los que construir viviendas más seguras y ayudar a prestar asistencia de emergencia.

El incendio comenzó en las primeras horas de la mañana del martes en el Campo 16, uno de los más de 30 campamentos en el distrito de Cox´s Bazar que conforman el centro de refugiados más grande del mundo, que alberga a más de un millón de rohinyas que han huido de la persecución en la vecina Myanmar.

La Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas dijo que el fuego había creado una nueva crisis para las familias que ya luchan por sobrevivir ante la adversidad.

"Cuando ocurren incendios en campamentos superpoblados, el impacto se extiende mucho más allá de la infraestructura dañada. Las familias pierden refugio, pertenencias esenciales y acceso a servicios básicos, aumentando los riesgos de protección inmediata", explicó Lance Bonneau, Jefe de Misión de la OIM en Bangladesh, en un comunicado.

A los bomberos les tomó alrededor de tres horas controlarlo.