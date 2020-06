Arrestan a dos mujeres por daños en casa de policía que mató a George Floyd

Dos mujeres fueron arrestadas en el centro de Florida (EEUU) por vandalizar una casa vacacional del policía que mató en Minesota a George Floyd, un crimen racial que ha causado una ola de protestas en varias ciudades de Estados Unidos.



Katelin Benoit, de 18 años, y Kimberly Guzmán, de 20, fueron arrestadas por la Policía del condado de Orange, por lanzar pintura a una vivienda del ahora expolicía Derek Chauvin, que enfrenta cargos criminales.



Los policías dicen que vieron a las dos mujeres cuando arrojaron la pintura en la puerta de la vivienda y las detuvieron después cuando se desplazaban en un vehículo en el que había tarros de pintura.



Los oficiales señalaron que Guzmán todavía estaba untada de pintura en sus manos.



Las mujeres, que hacían parte de un grupo de manifestantes que el viernes pasado protestaron frente a la vivienda de Chauvin, en Windermere, enfrentan cargos de vandalismo.



Chauvin, que fue arrestado el viernes y acusado de asesinato en tercer grado y de homicidio imprudente, es uno de los cuatro policías que fueron despedidos del cuerpo de policía de Mineápolis por su papel en el fallecimiento de Floyd.



Según la legislación de Minesota, el asesinato en tercer grado es aquel que causa la muerte de la persona de manera no intencionada a través de un acto eminentemente peligroso y puede acarrear una pena de cárcel de no más de 25 años.



Un video de Chauvin presionando el cuello de George Floyd con una rodilla durante casi nueve minutos y las quejas de este de que no podía respirar se hizo viral y ha movilizado a miles de manifestantes de varias ciudades del país.



En Florida las principales manifestaciones han sido pacíficas y se han llevado a cabo en varias ciudades, entre ellas Miami y Fort Lauderdale (sur), Tampa (centro) y Gainsville (norte), aunque con algunos hechos de vandalismo y saqueos, principalmente en Miami.