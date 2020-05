Arrestan a reportero mientras cubría protestas del asesinato de George Floyd

La policía de Minneapolis arrestó ilegalmente a Omar Jiménez, un ex basquetbolista de la Universidad de Northwestern y ahora reportero de la cadena CNN, mientras realizaba una cobertura de los incidentes de las protestas del asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd.

Jiménez, según describe el periódico Chicago Tribune, se encontraba realizando su trabajo cuando la policía de ese estado comenzó a esposarlo. El incidente pasó en vivo en televisión nacional.

"Estamos orgullosos del ex alumno de @NUMensBball @OmarJimenez por varias razones", dijo el colegio en una publicación en redes sociales. "Aquí hay otro. En equilibrio y profesional. Mantente a salvo, Omar. Gracias por su compromiso de mantener informado al público".

Jiménez se encontraba cubriendo las protestas de decenas de manifestantes, quienes salieron a las calles a protestar la muerte de Floyd, quien fue asesinado por un policía de ese estado cuando le puso su rodilla en el cuello hasta matarlo.

Floyd no se resistió al arresto y suplicó que no lo dejaban respirar. Sin embargo, ninguno de los policías involucrados respondió a su súplica.

Jiménez fue liberado la mañana del viernes y el gobernador de Minneapolis se vio forzado a realizar una disculpa pública por su arrestó.