Arrestaron a Greta Thunberg en Londres
LONDRES.- Greta Thunberg fue arrestada en el centro de Londres el martes mientras apoyaba a activistas propalestinos que están llevando a cabo una huelga de hambre para protestar por su encarcelamiento mientras esperan juicio por cargos relacionados con una serie de manifestaciones anteriores.
El grupo de protesta Prisioneros por Palestina compartió un video que muestra a la sueca de 22 años sosteniendo un cartel en apoyo a los detenidos y su organización, conocida como Acción Palestina.
El gobierno británico prohibió a principios de este año a Palestina Action como una organización terrorista.
Las protestas fueron parte de una manifestación más amplia en la que otros dos activistas rociaron pintura roja frente a una compañía de seguros en el área del centro de Londres conocida como el centro de la industria de servicios financieros de Gran Bretaña. Prisoners for Palestina dice que apuntaron a la aseguradora porque apoya a Elbit Systems, una empresa de defensa vinculada a Israel.
La policía informó que un hombre y una mujer han sido arrestados bajo sospecha de daño criminal.
Una tercera mujer fue arrestada posteriormente bajo sospecha de apoyar a una organización prohibida.
