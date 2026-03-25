Arriba a La Habana primer barco de ayuda

LA HABANA.- El primer barco de una flotilla internacional organizada por grupos de activistas que trae ayuda humanitaria a Cuba llegó el martes por la mañana al puerto de La Habana con unas 30 personas a bordo y paneles solares, bicicletas, alimentos y medicinas.

"Es ilegal, ese tipo de guerra económica no debería existir, esa actitud de un Estado pirata que no respeta el derecho internacional", expresó a periodistas el activista Thiago Ávila, quien cayó de la nave bautizada "Granma 2.0" en homenaje al barco que trajo al fallecido presidente Fidel Castro a la isla en 1956.

"Estos barcos son una gota en un océano de necesidades... al mismo tiempo es un gesto de solidaridad", expresó Ávila. La embarcación zarpó la semana pasada del mexicano Puerto Progreso, en Mérida, y otros dos se sumaron desde otros puertos y están en camino a la isla.

La flotilla forma parte de una caravana denominada "Nuestra América Convoy a Cuba" con más de 650 participantes de 33 países —que en su mayoría arribaron por vía área— que se dieron cita desde este fin de semana en la isla, fueron recibidos por el presidente Miguel Díaz-Canel.

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Entre los visitantes estuvieron figuras como el parlamentario británico Jeremy Corbyn.