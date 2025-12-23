Artista Banksy revela nueva obra en Londres

Londres, Ing.- El artista británico Banksy confirmó este lunes la autoría de dos murales idénticos aparecidos en Londres, en los que los protagonistas son dos niños con ropaje invernal.

Ambos chavales, pertrechados con botas de nieve, abrigos y gorros de lana, yacen sobre el suelo mientras uno de ellos señala con su dedo al cielo.

Uno de los murales ha sido pintado por el misterioso grafitero sobre unos garajes en Queen´s Mews, en el barrio de Bayswater, mientras que el segundo decora una pared del rascacielos Centre Point, en pleno centro de la capital del Reino Unido.

En declaraciones a la cadena BBC, el artista Daniel Lloyd-Morgan interpretó esta nueva obra de Bansky como una llamada de atención hacia la problemática del sinhogarismo infantil.

"Todo el mundo lo está pasando bien, pero hay muchos niños que no lo están pasando bien en Navidad", señaló Lloyd-Morgan, quien lamentó, no obstante, que la gente parece "ignorar" el mural.

"Es una zona concurrida. Es muy llamativo que la gente no se detenga. Pasan junto a personas sin hogar y no las ven tiradas en la calle. Es como si estuvieran observando las estrellas", como los niños del mural, arguyó.