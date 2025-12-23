logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASMADOS!

Fotogalería

¡ENTUSIASMADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Artista Banksy revela nueva obra en Londres

Por EFE

Diciembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Artista Banksy revela nueva obra en Londres

Londres, Ing.- El artista británico Banksy confirmó este lunes la autoría de dos murales idénticos aparecidos en Londres, en los que los protagonistas son dos niños con ropaje invernal.

Ambos chavales, pertrechados con botas de nieve, abrigos y gorros de lana, yacen sobre el suelo mientras uno de ellos señala con su dedo al cielo.

Uno de los murales ha sido pintado por el misterioso grafitero sobre unos garajes en Queen´s Mews, en el barrio de Bayswater, mientras que el segundo decora una pared del rascacielos Centre Point, en pleno centro de la capital del Reino Unido.

En declaraciones a la cadena BBC, el artista Daniel Lloyd-Morgan interpretó esta nueva obra de Bansky como una llamada de atención hacia la problemática del sinhogarismo infantil.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Todo el mundo lo está pasando bien, pero hay muchos niños que no lo están pasando bien en Navidad", señaló Lloyd-Morgan, quien lamentó, no obstante, que la gente parece "ignorar" el mural.

"Es una zona concurrida. Es muy llamativo que la gente no se detenga. Pasan junto a personas sin hogar y no las ven tiradas en la calle. Es como si estuvieran observando las estrellas", como los niños del mural, arguyó.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Médicos Sin Fronteras advierte riesgo de exclusión en Gaza
    Médicos Sin Fronteras advierte riesgo de exclusión en Gaza

    Médicos Sin Fronteras advierte riesgo de exclusión en Gaza

    SLP

    El Universal

    La atención médica vital en Gaza corre peligro ante la posibilidad de revocación del registro de ONG internacionales como Médicos Sin Fronteras.

    Reunión Extraordinaria Convocada por la Comisión del Senado para Discutir Autorización de Tropas
    Reunión Extraordinaria Convocada por la Comisión del Senado para Discutir Autorización de Tropas

    Reunión Extraordinaria Convocada por la Comisión del Senado para Discutir Autorización de Tropas

    SLP

    El Universal

    Decisiones clave sobre la presencia de tropas en eventos internacionales serán discutidas en el Senado

    Joyce Beatty exige eliminar nombre de Trump del Kennedy Center
    Joyce Beatty exige eliminar nombre de Trump del Kennedy Center

    Joyce Beatty exige eliminar nombre de Trump del Kennedy Center

    SLP

    EFE

    La representante demócrata Joyce Beatty presenta una demanda contra el presidente Trump por el cambio de nombre en el Kennedy Center, desatando una controversia legal.

    Migrantes venezolanos exigen respeto al debido proceso en prisión de El Salvador
    Migrantes venezolanos exigen respeto al debido proceso en prisión de El Salvador

    Migrantes venezolanos exigen respeto al debido proceso en prisión de El Salvador

    SLP

    AP

    El juez Boasberg determina que los migrantes venezolanos merecen protección legal en caso de ser trasladados a prisión en El Salvador.