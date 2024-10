Arzobispo de Puerto Rico pide a Trump que se disculpe

"El humor tiene sus límites": Arzobispo de San Juan pide a Trump que se disculpe por comentarios de comediante sobre Puerto Rico.

El arzobispo de San Juan, Puerto Rico, Roberto O. González Nieves, pidió hoy al candidato presidencial republicano, Donald Trump, que se disculpe por el chiste que un comediante hizo sobre Puerto Rico, llamando a la isla un "basurero flotante".

En una carta abierta, González Nieves se refirió a la broma que el comediante Tony Hinchcliffe hizo durante el mitin de Trump en el Madison Square Garden de Nueva York.

Allí, el comediante dijo: "Hay una isla flotante de basura en medio del océano en este momento, creo que se llama Puerto Rico".

El arzobispo respondió: "Disfruto de un buen chiste. Sin embargo, el humor tiene sus límites. No debe insultar ni denigrar la dignidad y el carácter sagrado de las personas. Los comentarios de Hinchcliffe no solo provocan risas siniestras, sino odios. Este tipo de comentarios no tienen cabida en una sociedad fundada en ´libertad y justicia para todos´".

Aseguró que los comentarios del comediante "no promueven un clima de igualdad, fraternidad y Buena voluntad entre y para todas las mujeres y hombres de todas las razas, colores y formas de vida, que es la base del sueño Americano. Esta clase de comentarios no deberían formar parte del discurso politico de una sociedad civilizada".

Por tanto, el arzobispo hizo un llamado a Trump "para que aclare que estos comentarios no reflejan de alguna manera sus puntos de vista personales o politicos".

El equipo de campaña del republicano se distanció del comentario del cómico que llevó a artistas como Bad Bunny, Ricky Martin, Marc Anthony o Jennifer Lopez a apoyar a Harris.

"Esta broma no refleja la opinión del presidente", afirmó una de las portavoces de Trump.

Sin embargo, el arzobispo consideró que eso no es suficiente. "Es importante que usted mismo se disculpe por estos comentarios".

González concluyó su carta con la frase: "Que usted sea bendecido con sabiduría".

Trump no se ha pronunciado respecto a la indignación desatada por esta broma y otros comentarios realizados en su mitin del domingo.