Ascienden a 15 los muertos en la erupción del volcán en RD del Congo

Ascienden a 15 las personas que han perdido la vida como consecuencia de la erupción del volcán Nyiragongo en la provincia de Kivu del Norte, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), confirmó hoy el portavoz del gobierno congoleño, Patrick Muyaya.



Según reveló Muyaya este domingo en una rueda de prensa, nueve personas fallecieron en un accidente de tráfico mientras trataban de huir de la ciudad hacia el noroeste, a la localidad de Sake, y dos ciudadanos más murieron calcinados.



Asimismo, "cuatro presos que intentaron escapar de la prisión central de Munzenze (situada en Goma) fueron capturados, lo que terminó con su muerte", informó el portavoz del ejecutivo.



Un total de 17 localidades de las afueras de Goma, entre ellas Buhene, justo donde se detuvo la madrugada del domingo el flujo de lava, se vieron afectadas por el magma, que destruyó cientos de viviendas, colegios y estructuras sanitarias a su paso, aunque aún no hay una cifra exacta.



Tras celebrar una reunión del comité de crisis este domingo, el gobernador militar de Kivu del Norte, Constant Ndami, ordenó a las fuerzas armadas del país y a la policía que "velen por la seguridad de la ciudad y las vías de evacuación para evitar casos de robo y barbarie", explicó Muyaya.



Por otro lado, más de 150 menores se han visto separados de sus familias a causa de la erupción volcánica y se teme que más de 170 se hayan perdido cuando los habitantes de Goma huían de manera masiva de la ciudad la noche del sábado, alertó hoy el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).



Según esta agencia de la ONU, más de 5000 personas cruzaron la frontera hacia Ruanda anoche -el Ministerio de Gestión de Emergencias ruandés apuntó que fueron unas 8000- y al menos 25.000 se desplazaron a Sake.



La erupción del Nyiragongo comenzó alrededor de las siete de la tarde hora local (16.00 GMT) del sábado en el que es uno de los volcanes más activos del mundo y suele ser ascendido por turistas que quieren contemplar el lago de lava alojado en su cráter.



En un principio, el vulcanólogo Celestin Kasereka Mahinda, director del Observatorio Vulcanológico de la ciudad, explicó a Efe que "por la dirección de la lava, no parece que vaya a entrar en Goma", pero más tarde saltó la alarma cuando el volcán liberó un nuevo río de magma que se movía en dirección a la ciudad.



El domingo por la mañana, sin embargo, el Ministerio de Comunicación y Medios del país confirmó a través de Twitter que "el flujo de lava se detuvo alrededor de las 4.00am en Buhene (localidad a las afueras de Goma)".



En una entrevista concedida este domingo al medio local Radio Okapi, Kasereka reveló que las dificultades económicas obstaculizaron el monitoreo del volcán durante los meses anteriores a la erupción.



El apoyo económico del Banco Mundial que sostenía el Observatorio se retiró y los fondos del Gobierno central no llegaban así que, entre junio de 2020 y abril de 2021, cuando un socio estadounidense aportó fondos de nuevo, no pudieron recoger datos sobre la actividad del volcán a tiempo real.



Ante este desastre natural, el presidente del país, Félix Tshisekedi, aterrizó este domingo en el país tras interrumpir su gira por Europa para "supervisar la coordinación de la ayuda a la población".



Aunque la normalidad vuelve poco a poco a la ciudad, aún se notan movimientos sísmicos en Goma y el gobernador militar advirtió hoy en conversación telefónica con Efe que han constatado "que todavía hay fisuras (en el volcán) que podrían provocar otra erupción. Estamos preparados para cualquier eventualidad".



El volcán Nyiragongo hizo erupción por última vez en 2002, forzando a unas 300.000 personas a huir de "riadas" de lava que cubrieron gran parte de Goma y mataron a cerca de 200 personas.



El Parque Nacional de Virunga, situado en la provincia oriental de Kivu Norte, una de las más afectadas por la violencia en la RDC, es uno de los pocos destinos turísticos de esta nación centroafricana, y es Patrimonio de la Humanidad desde 1979.