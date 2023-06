Asesinan a balazos a madre de 4 hijos por robar ensalada en EE.UU.

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- Una madre de cuatro hijos fue asesinada a sangre fría por un empleado de una tienda de conveniencia, luego de que ésta robara una ensalada porque no tenía dinero para pagarla en Las Vegas.

De acuerdo con "New York Post", los hechos ocurrieron en un 7-Eleven cerca del Strip de Las Vegas, alrededor de las 12:16 am del pasado viernes, cuando la mujer identificada como Mallory Angel Armijo de 35 años, acudió a la tienda por una ensalada.

"Se lo robó a su novia que tenía hambre. No tenían dinero, así que dijo que le compraría algo, así que compró una ensalada", dijo Rachel Wright, hermana de Armijo. "[Mi hermana y el cajero] comenzaron a discutir afuera de la tienda. El cajero estaba peleando con mi hermana para quitarle el bolso, la tiró al suelo. Un tipo se acercó y dijo que se quitara de encima".

Sin embargo, mientras se alejaba de la tienda Mallory recibió tres disparos en la espalda, por lo que fue trasladada al Hospital Sunrise, donde murió momentos más tarde.

"Mallory era una buena chica. Sí. Robó una ensalada y no lo apruebo en absoluto, pero no se merecía lo que recibió por eso", dijo Wright. "Es madre de cuatro hijos. Es una buena mujer. Es terrible. Fue un crimen sin sentido. Todavía estoy en estado de shock".

----Cajero tiene antecedentes penales

Wright dijo que esta no es la primera vez que el cajero se ve involucrado en incidentes violentos, pues aseguró que el empleado tiene antecedentes penales.

"Ha tenido antecedentes. Le arrojó agua caliente a una persona. Luchó contra una mujer en el estacionamiento y estas son cosas que se anotan en el papel", dijo Wright. "Sin embargo, todavía se le permitió trabajar aquí hasta que explotó y, desafortunadamente, mi hermana fue quien pagó el precio por eso".

Wright admitió que los seres queridos de su hermana están "rotos", pero están comprometidos a seguir adelante por sus hijos.

"Me encanta el vecindario y la gente que viene a recordarla", dijo Wright. "Ella era un alma feliz y amorosa. Nunca guardaba rencor. Siempre perdonaba a la gente. Era simplemente un espíritu feliz. Estamos rotos. Nos curaremos, pero ha sido realmente difícil".