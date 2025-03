Entérate | Así fue la conversación y el acuerdo Sheinbaum-Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que en la llamada que sostuvo esta mañana con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, éste planteó que se quedaran los aranceles, pero tras señalarle diversos resultados en materia de seguridad que ha tenido el gobierno de México, entre ellos el envió de 29 narcotraficantes a EU, el mandatario estadounidense decidió llevar esta revisión al 2 de abril.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que en esta llamada los mexicanos fueron tratados con respeto.

"Él al principio, pues planteó que se quedaran las tarifas y luego revisarlas, en fin, hubo un diálogo, y pues le seguí informando de muchas cosas que hemos hecho en México en relación a la seguridad.

"Incluso la decisión que tomó el Consejo de Seguridad de las 29 personas privadas de la libertad que se enviaron a Estados Unidos, es decir, los resultados que se habían tenido en estas fechas, las detenciones, etcétera.

"Y él finalmente nos hizo la propuesta de enviar todo al 2 de abril en una revisión distinta" reseñó.

"Yo la verdad quiero decir que fuimos tratados con mucho respeto, digo fuimos porque si es a la presidenta de México, pero es al pueblo de México, porque yo representó al pueblo de México, que todo lo planteamos siempre en este mes y siempre lo vamos a plantear por convicción, que se puede colaborar coordinarnos, hacer muchas cosas juntos siempre en el marco de respeto a nuestra soberanía, que es la posición que siempre hemos planteado", externó.

Con aranceles, "hubiéramos respondido"

Ante las expectativas para el 2 de abril, después de haber logrado acuerdos con el presidente Donald Trump sobre aranceles, tras una llamada la mañana de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que esta es una fecha en la que estará todo el mundo en las mismas circunstancias.

"El objetivo es que México, al no cobrar aranceles a Estados Unidos, la relación recíproca es también ellos tampoco nos cobran aranceles. De todas maneras se sigue trabajando conjuntamente; es decir, se respeta el tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá", mencionó en su conferencia mañanera de este jueves 6 de marzo en Palacio Nacional.

Cabe señalar que hoy se acordó que no se requerirá que México pague aranceles a todos aquellos productos dentro del T-MEC.

A través de sus redes sociales, antes de iniciar su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal refirió que este acuerdo es hasta el 2 de abril, cuando Estados Unidos anunciará aranceles recíprocos para todos los países.

De haberse mantenido los aranceles, nosotros hubiéramos tenido que haber respondido de algún modo, expresó.

"Íbamos a tomar una serie de medidas que no tiene caso mencionarlas", señaló la Presidenta.

Añadió que nuestro país tiene que trabajar hacia adelante en el fortalecimiento de nuestra soberanía y autosuficiencia que es parte del Plan México.

"Todo influye entre nosotros, los avances que hemos tenido, este es un avance muy bueno, quiere decir que estamos haciendo el trabajo que nos corresponde", dijo al mencionar el trabajo contra el fentanilo.

Reconoció la mandataria también el "avance" del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la buena relación que tuvo con Trump.