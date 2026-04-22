Ataca Hizbulá con cohetes y drones el norte de Israel
Lanza además cohetes a una posición militar por violaciones del alto al fuego
Beirut.- El grupo chií libanés Hizbulá confirmó el lanzamiento este martes de un ataque con cohetes y drones contra una posición militar en el norte de Israel, en respuesta a las violaciones del alto el fuego cometidas por el Estado judío desde su entrada en vigor hace cinco días.
La acción fue perpetrada con "una andanada de proyectiles" y aviones no tripulados, y tuvo como objetivo una posición en la localidad israelí de Kfar Giladi, donde se había originado un ataque previo de artillería contra el sur del Líbano, indicó el movimiento chií en un comunicado.
Hizbulá defendió el lanzamiento como una "respuesta a las flagrantes y documentadas violaciones cometidas por el enemigo israelí, que superan las 200 desde la entrada en vigor del alto el fuego, e incluyen ataques contra civiles y la destrucción de sus hogares y aldeas en el sur del Líbano".
Esta tarde, del Ejército israelí acusó a la formación libanesa de violar de forma "flagrante" el acuerdo de cese de hostilidades con el Líbano por lanzar cohetes contra las tropas israelíes que ocupan el sur del país y disparar un dron a territorio israelí, interceptado antes de cruzar la frontera.
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Solo desde la entrada en vigor de la tregua la medianoche el jueves hasta el domingo al mediodía, el Centro Nacional para Peligros Naturales y Alerta Temprana del Líbano contabilizó 220 violaciones del acuerdo, entre ellas 52 ataques de artillería, 15 incidentes con ametralladoras y siete bombardeos.
Tras una reunión en Washington, el Líbano e Israel acordaron una tregua de diez días que se espera sirva para negociar una solución a largo plazo más detallada, en un proceso con pocas expectativas de éxito.
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