Atacan barco; llevaba ayuda a Franja de Gaza

Tel Aviv, Israel.- Una embarcación que transportaba ayuda humanitaria para Gaza fue atacada el viernes por drones de Israel en aguas internacionales frente a la costa de Malta, denunció el grupo que organizó el envío, en el último enfrentamiento sobre los intentos de llevar suministros esenciales al territorio palestino en medio del asedio israelí.

Un remolcador que estaba cerca respondió a la llamada de auxilio del Conscience, en el que las autoridades indicaron que se declaró un incendio que fue controlado. El barco transportaba a 12 tripulantes y cuatro civiles, según el gobierno de Malta, que añadió que las personas a bordo se negaron a abandonar la embarcación. El grupo estaba a salvo y no se reportaron heridas graves, agregó.

La Coalición Flotilla de la Libertad acusó a Israel de atacar la embarcación. El grupo no proporcionó pruebas de eso ni de que el fuego fuese provocado por los drones, pero en un video que compartió se puede escuchar una explosión. Otra grabación mostraba un incendio activo.

Un video tomado después de las explosiones mostraba dos grandes agujeros en la cubierta del barco, y denso humo rodeando la embarcación. La persona que grabó las imágenes dijo que el barco había sido atacado dos veces y estaba en llamas a unos 23 kilómetros de Malta.

El incidente se produce mientras los grupos de ayuda advierten que la actividad humanitaria en Gaza está al borde del colapso.

Gritando de angustia mientras la multitud desesperada los aplasta contra una barrera, niños pequeños y adultos agitan frenéticamente ollas y sartenes hacia los trabajadores humanitarios, suplicando por una porción de una de las últimas ayudas alimentarias que quedan en Gaza: arroz.

El caos del viernes en la cocina comunitaria en Jan Yunis, en el sur de Gaza, fue demasiado abrumador para Niveen Abu Arar. Intentó e intentó, pero la mujer de 33 años madre de ocho hijos no logró llegar al frente de la multitud a tiempo. Se fue con su olla vacía y sus ojos llenos de lágrimas.

“¿Hasta cuándo será así la vida? Estamos muriendo lentamente. No hemos comido pan durante un mes y medio. No hay harina. No hay nada”, expresó Abu Arar, cuyo noveno hijo, un niño de 1 año, murió en un ataque israelí cerca de su casa al inicio de la guerra en el año 2023.