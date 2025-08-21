Atacan helicóptero de policía en Colombia; hay 8 muertos

Al menos ocho policías murieron el jueves y varios más resultaron heridos como consecuencia del ataque a un helicóptero de la policía colombiana que fue derribado por presuntos miembros de un grupo ilegal en Colombia, informó el presidente Gustavo Petro.

El mandatario, que previamente reportó sobre un policía muerto, elevó la cifra a ocho fallecidos y ocho más heridos a través de un mensaje en la red social X, en el que señaló como presunto responsable de las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Previamente, Petro había señalado como supuestos responsables al Clan del Golfo, el mayor cártel de drogas activas en el país, asegurando que el helicóptero fue atacado como una represalia a la incautación de cocaína en Antioquia, en el noroeste de Colombia, que pertenecería al grupo.

Tanto las disidencias de las FARC —que no se acogieron a un acuerdo de paz con el gobierno en 2016— como el Clan del Golfo tienen presencia en Antioquia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El presidente indicó que el helicóptero tenía como misión llevar a cabo personal para la erradicación de cultivos de hoja de coca en la zona rural de Amalfi, un municipio de Antioquia.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián, dijo en la misma red social que el helicóptero fue atacado en medio de sembradíos de hoja de coca con un dron, sin brindar más detalles. “Hemos activado la red hospitalaria y estamos atentos a esta noticia tan dolorosa para la democracia y triste para nuestras Fuerzas”, señaló.

Mientras que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la información preliminar apunta a que el ataque produjo un incendio en el helicóptero, sin indicar que fue derribado.

El área sembrada con hoja de coca en Colombia en 2023 alcanzó las 253.000 hectáreas, un récord en el país que es considerado el principal productor de la materia prima de la cocaína, según el último informe disponible de la oficina de la ONU.

En paralelo, fue reportada la detonación de un vehículo cargado con explosivos en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, una escuela militar de aviación de la ciudad de Cali, en el suroeste del país, informó la Fuerza Aeroespacial Colombiana, sin señalar a presuntos responsables. Las autoridades indicaron que están verificando el número de víctimas.

El gobierno de Petro, primer izquierdista en gobernar Colombia, adelanta acercamientos de paz con el Clan del Golfo y en el marco de su política de “paz total”, buscando su sometimiento a la justicia, con ayuda de la fiscalía, un cambio de beneficios jurídicos. También ha intentado diálogos infructuosos con facciones disidentes de las FARC.