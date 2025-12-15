Atacante en Siria era recluta reciente

Beirut, Líbano.- El hombre que llevó a cabo un ataque en Siria que mató a tres ciudadanos de Estados Unidos se había unido a las fuerzas sirias como guardia de seguridad de base dos meses antes y fue reasignado recientemente ante sospechas de que podría estar afiliado al grupo Estado Islámico, dijo un funcionario sirio a The Associated Press el domingo.

El ataque del sábado en el desierto sirio cerca de la histórica ciudad de Palmira mató a dos militares estadounidenses ya un civil de ese país, y dejó heridos a otros tres. También hirió a tres miembros de las fuerzas de seguridad sirias que se enfrentaron con el atacante, según el portavoz del ministerio del interior, Nour al-Din al-Baba.

Al-Baba declaró que las nuevas autoridades de Siria habían enfrentado escasez de personal de seguridad y tuvieron que reclutar rápidamente después del inesperado éxito de una ofensiva rebelde el año pasado.

El atacante estaba entre los 5.000 miembros que recientemente se unieron a una nueva división en las fuerzas de seguridad. Como "medida de precaución", el hombre fue reasignado para custodio equipo en la base en un lugar donde estaría más lejos del liderazgo y de cualquier patrulla de las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos.

