he Park e Inmobilia celebran un nuevo hito dentro del proyecto de usos mixtos más importante de la ciudad: la conclusión de la estructura de la Torre de Oficinas: Un componente clave que se suma al avance de las dos torres residenciales que integran este gran masterplan.

El proyecto y avances fueron presentados , en un gran evento, donde se contó con la presencia de inversionistas de The Park y se brindó una excelente recepción.

Al evento asistieron personalidades vinculadas con el comercio, la industria y los servicios, que buscan establecer sus negociaciones en un sitio top como The Park.

Los invitados fueron objeto de las atenciones del equipo de ventas liderado por Noel López, Gerente de Ventas , quien expuso a los presentes las ventajas que ofrece The Park, como un centro de negocios con características especiales que lo hacen ubico en San Luis Potosí

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

THE PARK: EL MASTERPLAN NÚMERO UNO DE SAN LUIS POTOSÍ

Consolidándose como el primer destino de usos mixtos completamente integrado en la capital potosina, el desarrollo reúne áreas comerciales, corporativas, residenciales y un hotel, con la participación estratégica de Inmobilia, reconocida desarrolladora y de las más importantes del sureste mexicano.

COMPONENTES RESIDENCIALES: LIVEWELL Y OAK AT THE PARK

El proyecto residencial está conformado por dos torres: Livewell, la primera torre del complejo que ofrece 142 departamentos, amenidades premium, ya en su última etapa comercial, con precios desde 5.8 MDP.

Por su parte, Oak at The Park, la segunda torre con 146 departamentos y precios desde 4.3 MDP.

THE PARK OFFICES: UN NUEVO REFERENTE CORPORATIVO

El desarrollo incorpora una moderna torre de 10 niveles de oficinas, diseñada para atender las necesidades de empresas de diversos sectores. Ofrece espacios desde 30 m² hasta pisos corporativos completos, amenidades premium y precios desde 2.9 MDP. Con esta nueva etapa, The Park reafirma su visión de una vida urbana integrada, moderna y sostenible.

INMOBILIA: LIDERAZGO Y VISIÓN EN BIENES RAÍCES

Con más de 20 años de trayectoria, Inmobilia destaca por su enfoque en inteligencia inmobiliaria y en la creación de experiencias premium. Su liderazgo se ha consolidado recientemente con la exitosa colocación de certificados de calidad de desarrollo (CKDs) por hasta 6,000 MDP en la Bolsa Mexicana de Valores. Entre sus proyectos más emblemáticos se encuentran Yucatan Country Club, Vía Montejo, SLS Cancún, Tulum 101, The Reserve at Mayakoba, Faena Tulum y la isla privada Four Seasons Caye Chapel.

Con casi 8 millones de metros cuadrados desarrollados en segmentos de lujo, turismo, usos mixtos y corporativo, Inmobilia impulsa transformaciones urbanas de alto impacto en México y el mundo.