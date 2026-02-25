Atalanta celebra una 'noche inolvidable' tras remontada en la Champions

Dos tarjetas rojas, una decisión revertida por el VAR y un penal decisivo convertido con el último aliento.

Todo eso ocurrió en los segundos finales el miércoles de un emocionante duelo de la Liga de Campeones entre Atalanta y Borussia Dortmund, y al final garantizó que todavía habrá representación italiana en la principal competición de clubes de Europa.

Atalanta avanzó a los octavos de final al culminar una remontada improbable cuando Lazar Samardzic transformó con efecto un penal en el ángulo superior en el octavo minuto del tiempo añadido para sentenciar la victoria 4-1 en la noche y el triunfo 4-3 en el global de la serie de repechaje.

El Dortmund, subcampeón en 2024, había llegado con una ventaja 2-0 tras el partido de ida.

"Todos nos habían dado por descartados, pero... siempre creemos y nunca nos rendimos", dijo Davide Zappacosta, uno de los goleadores de Atalanta.

Aun así, el equipo de Bérgamo necesitó una mano.

Se asomaba la prórroga cuando un error del portero Gregor Kobel permitió que Atalanta lanzara un último ataque, después de que se hubieran jugado los tres minutos asignados de tiempo añadido.

Un centro al área estaba a punto de llegarle a Nikola Krstovic para un sencillo cabezazo con el arco a disposición cuando Remy Bensabaini, zaguero del Dortmund, estiró la bota y golpeó al suplente de Atalanta en la parte superior de la cabeza, provocándole una herida que sangró.

En un primer momento se señaló córner, pero tras una revisión del VAR se decretó el penal. Nico Schlotterbeck, un suplente del Dortmund que no había ingresado, vio la tarjeta roja en el banquillo por protestar; a Bensabaini le enseñaron una segunda tarjeta amarilla por la falta; y Samardzic convirtió el lanzamiento desde los once pasos, desatando escenas de júbilo. El árbitro pitó el final antes de que el Dortmund pudiera reanudar el partido.

"Es una noche inolvidable, un sueño hecho realidad", dijo el técnico de Atalanta Raffaele Palladino.

El registro de Italia de contar con al menos un equipo en los octavos de final desde que esa fase se reintrodujo en la Liga de Campeones en la temporada 2003-04 estaba en riesgo.

Napoli, el reinante campeón de la Serie A, ni siquiera alcanzara los repechajes tras terminar en el puesto 30 en la fase de liga de 36 equipos. Y el Inter de Milán fue eliminado por el modesto equipo noruego Bodø/Glimt en su cruce el martes.

Eso dejó a Atalanta y Juventus, que estaba abajo 5-2 ante Galatasaray, tras el partido de ida.

Atalanta regresa a los octavos por primera vez desde la temporada 2020-21 y jugará contra Arsenal o Bayern Múnich. El sorteo será el viernes.

Dortmund deja escapar la ventaja del partido de ida

Atalanta tuvo el arranque rápido que necesitaba tras perder el partido de ida, con Gianluca Scamacca marcando en el quinto minuto y Zappacosta anotando también antes del descanso. Luego Mario Pašalic cabeceó el tercero a los 57 para poner a los locales por delante en el global.

Karim Adeyemi ingresó desde el banquillo por el Dortmund para poner el 3-3 en el global. Pero Atalanta acabó dando el zarpazo definitivo.

Según la UEFA, fue la primera vez que el Dortmund no logra sostener una ventaja de dos goles obtenida en el partido de ida en una eliminatoria europea a doble partido. El equipo lo había conseguido con éxito 10 veces antes.