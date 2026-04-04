Ataque a hospital deja al menos 10 muertos

Las fuerzas paramilitares de Sudán mataron al menos a 10 personas el jueves en un ataque con drones que impactó un hospital en la zona centro-sur del país. Médicos Sin Fronteras (MSF) indicó que las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) lanzaron dos ataques con aviones no tripulados contra el Hospital Al-Jabalain, y alcanzaron un quirófano y una sala de maternidad.

Los ataques, los más recientes en una guerra con drones cada vez más intensa entre el ejército y las FAR, cobraron la vida de 10 personas, incluyendo siete miembros del personal.