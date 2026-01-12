Ataque con drones de Ucrania deja un muerto

Un ataque con drones ucranianos mató a una persona e hirió a otras tres en la ciudad rusa de Voronezh, dijeron el domingo funcionarios locales. Mientras tanto, miles de residentes seguían sin electricidad en Kiev, tras un intenso bombardeo ruso.

El gobernador regional Alexander Gusev afirmó en Telegram que una joven murió durante la noche en una unidad de cuidados intensivos de un hospital después de que los escombros de un dron cayeron sobre una casa durante el ataque del sábado.

Otras tres personas resultaron heridas y más de 10 edificios de apartamentos, casas privadas y una escuela secundaria resultaron dañados, agregó, señalando que las defensas aéreas derribaron 17 drones sobre Voronezh. La ciudad tiene poco más de un millón de habitantes y se encuentra a unos 250 kilómetros de la frontera ucraniana.

El Estado Mayor de Ucrania informó que sus fuerzas atacaron tres plataformas de perforación operadas por el gigante petrolero ruso Lukoil en las aguas del Mar Caspio. Los ataques con drones de Ucrania a sitios energéticos buscan privar a Moscú de los ingresos por exportación de petróleo.

